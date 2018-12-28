中職／棒球炒不起來　洪總：不是沒進步而是進步很慢

▲▼Lamigo總教練洪一中出席中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒明年就是30年，Lamigo桃猿總教練洪一中感慨，台灣棒球不是沒有進步，而是進步很慢，不應該炒不起來。

洪一中是少數職棒元年至今還在職棒球隊的人，他說：「人有時候運氣！運氣！現在談起來，元年的記憶似乎是沒有多久以前的。」

他表示，職棒第一場的記憶還在，元年打了1/3賽程就覺得很辛若，那時簽5年約，心想可以撐5年嗎？才打30幾場就受不了，以前打業餘很打過如此密集賽事，比賽中場休息時跟李居明、王光輝在後面喝水聊天，說30幾場要怎麼撐，沒想到現在快30年。

回憶當年龍象大戰，洪一中說：「當時的盛況是滿場球迷，外面還有電視牆，球迷腳放到休息室上面 ，球員拿棒子打還被球迷會罵，買2000元還趕我，他們沒有位置才坐在欄杆，現在門票650元不貴啦！以前都賣到2000元了。」

洪一中說：「台灣棒球不是沒有進步，而是進步很慢，不應該炒不起來，從事棒球這麼多年，認識我的不少，每天都有人找我，70幾歲到小孩子都會叫我名字，看棒球的牛齡層很廣。」

他表示，推廣不起來是很奇怪，每天電視打開都有棒球，現在連女壘有有轉播，每天都有棒球轉播，為什麼炒不起來，很奇怪！台灣棒球加油。