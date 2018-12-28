大專足聯／輔大7預賽陣容變動多　門神黃秋霖拼國家隊1號

▲輔大門將黃秋霖 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級27日賽事，A組循環賽各隊最後一戰，最後一場輔大對決銘傳，將決定誰是分組第一晉級，輔大靠著周宇杰梅開二度，以2比0擊敗銘傳，以分組第一晉級8強，隊長黃秋霖提到，「守門員的工作可以很辛苦，也可以很輕鬆，就看大家整體表現。」

輔大對上銘傳，上半場第4分鐘輔大周宇杰先馳得點，1比0領先，帶入下半場，銘傳頻頻壓上搶攻，輔大後防趕緊將球清出，第83分鐘，周宇杰再破門，本場比賽梅開二度，銘傳涂紹捷、黃昱銘則是各拿一張黃牌，終場輔大2比0贏球，取得A組第一晉級8強。

▼大專盃,輔大vs銘傳大學。

已經大四的黃秋霖今年首度擔任隊長，談到隊友們的表現，「我從大一開始就踢大專盃，但我們這一批大四，之前上來的時候都是學長，所以我們這一批可以下場的人數不多，大四之後才開始可以完全是這批的球員，去帶領學弟所以滿辛苦的，要重新整合。」

黃秋霖今年首度擔任隊長，帶領球隊打完7場預賽，再以分組第一晉級，自己也因一張紅牌無法出賽對南華，「其實就都平常心，從訓練上去準備比賽，就是拼全力把你的成果展現出來，其實打到今天預賽打了7場，從一開始先發陣容，到最後一場變動多，很多狀況大家都拼過來。」

大專盃賽事結束之後，黃秋霖接下來就是準備企業甲級聯賽還有AFC CUP，回憶去年AFC CUP比賽給自己的成長，「觀念上會更明確，從國際賽來看國際水平的水隊，他們的平衡、很完整，所以要更多跑動，去補隊友的空缺，在輔大足球場對上北韓火炬的比賽最深刻，那場才1比0有嚇到大家。」

身為輔大的當家門神，黃秋霖說，「守門員的工作可以很辛苦，也可以很輕鬆，如果防守漏洞大就會有很多攻門機會，每一場都有每一場目標，希望可以從更整體導球水準準備，因為之後AFC CUP一定要更有水準，還是要指揮隊友位置。」

黃秋霖曾在今年9月中華男足對上馬來西亞友誼賽中，被選進國家隊，但還沒有機會上場，「和國家隊訓練很不同，大家都有很明確目標，在球場上很專注。」之後還是會把進入國家隊當成目標，「當然要拼一下，這是大家踢球的目標，（對於當上一號門將）當然要拼啊。」