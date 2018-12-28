大專足聯／輔大2比0退銘傳穩坐A組第一晉級　八強獎金出爐

▲輔大進球。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級27日賽事，A組循環賽各隊最後一戰，最後一場由去年冠軍輔大對決銘傳，將決定誰是分組第一晉級，最後輔大靠著周宇杰梅開二度，以2比0擊敗銘傳，以分組第一晉級8強，對手將會是B組第4位晉級的球隊。

▼ 大專盃,輔大vs銘傳大學。

輔大對上銘傳兩強相爭，上半場第4分鐘輔大周宇杰先馳得點，1比0領先，輔大控球時間稍多，也有較多的射門機會，銘傳幾次反攻機會，輔大門前化險，門將黃秋霖撲救，傷停補時輔大自由球開出飛了，結束上半場，下半場銘傳頻頻壓上搶攻，幾次都差臨門一腳。

第83分鐘，周宇杰再破門，本場比賽梅開二度，銘傳涂紹捷、黃昱銘則是各拿一張黃牌，按照賽制規定，循環賽最後一場的黃紅牌數，將會帶進8強賽事，最終輔大以2比0擊敗銘傳，上屆冠軍確定以A組龍頭之姿晉級8強。

輔大對銘傳的比賽結束後，A組循環賽事全部結束，前4名能夠晉級8強，輔大以6勝1和0敗的成績拿下19積分，排名第一，南華大學5勝2和0敗合計17分取得第二位置，銘傳則因輸給輔大，以5勝1和1敗的16分掉到第3，最後淡江以4勝3敗12積分排名第4。

輔大、南華、銘傳、淡江順利晉級8強，B組28日將進行最後的循環賽事選出4強球隊，最後晉級8強的學校將各能獲得100萬獎金，9至12名為80萬，13至16名則有60萬。