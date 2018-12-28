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亞足賽／孫興慜英超連兩場梅開二度　獨造7球誰能擋住一哥

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▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜先是在英超24日出戰艾佛頓賽事中，梅開二度又送出助攻連造4球，幫助球隊以6比2大勝，接著又在26日對上般尼茅夫，再次梅開二度，幫助球隊以5比0大勝，連2場的精彩表現，也讓人期待他在明年1月亞洲盃的表現。

熱刺出戰艾佛頓比賽中，孫興慜成功觸球46次、32次傳球，共有4次射門3次射正進2球，紀錄1次助攻，不過熱刺6進球中，2球他踢進、3球是他所製造出的機會，貢獻5球。

而在出賽般尼茅夫，第23分鐘孫興慜接獲隊友傳球後，抽射攻入球門右下角，第70分鐘，盧卡斯起腳被門將撲出後，孫興慜後面插上，帶球晃過門將進球，最終熱刺以5比0大勝，孫興慜連兩場梅開二度，本場2進球，加上前一場的獨造5球，共貢獻7球，再次展現了一哥的價值，並讓熱刺升至戰績榜第二。

▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

回顧孫興慜今年度的表現，2017至18英超賽季出賽37次，取得12進球和6次助攻、並帶領南韓參加俄羅斯世界盃，出場3次攻入2球、以超齡外卡進入亞運男足名單中，決賽擊敗日本幫助南韓衛冕成功，同時獲得了免役資格，雖然在亞運結束後，在熱刺9場未進球。

不過孫興慜以實力打破了外界對他的質疑，順利在踢進在熱刺的第50顆進球之後，開始開外掛刷進球數，場場都有精彩表現，他也希望自己能在熱刺踢進100球，2018至19英超賽季中，孫興慜目前出場14次，攻入7球並有3次助攻。

緊接著孫興慜將要隨南韓隊出戰明年1月亞洲盃，其中被分在C組的南韓，將要對上大陸、吉爾吉斯和菲律賓，不過效力於熱刺的孫興慜，確定將在英超踢完曼聯後回歸，孫興慜在國家隊的位置，多以攻擊中場為主，不像熱刺踢邊鋒，成為穩定球隊進攻的重要角色，能否幫助球隊暌違59年再奪冠，外界都很關注。

▼熱刺對戰艾佛頓。（圖／路透）

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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