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亞洲一哥開掛！孫興慜單刀加助攻獨造5球　熱刺6比2壓艾佛頓

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▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

▲熱刺孫興慜。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

英超賽事托特納姆熱刺24日出戰艾佛頓，雖然熱刺先落後，不過靠著亞洲一哥孫興慜和凱恩梅開二度，加上孫興慜送出助攻，本場連造5球，幫助球隊以6比2大勝艾佛頓，孫興慜幾乎每場比賽都有精彩表現，征服英超的表現，讓他先發地位更加穩固。

熱刺出戰艾佛頓比賽中，艾佛頓在上半場第24分鐘先進球，不過第27分鐘孫興慜越過門將和防守球員後，吊射空門追平比數，第35分鐘孫興慜起腳遭門將擋下，阿里再補射進球，第41分鐘孫興慜被放倒，熱刺獲得自由球機會，凱恩起腳破門，半場熱刺3比1。

進入下半場第48分鐘艾瑞克森進球，雖然第51分鐘艾佛頓追回一分，不過第61分鐘，拉梅拉助攻孫興慜，孫興慜再度單挑門將破門，熱刺5比2領先，第74分鐘孫興慜左路傳中，凱恩直射進球，終場熱刺就以6比2大勝。

孫興慜本場比賽成功觸球46次、32次傳球，共有4次射門3次射正進2球，紀錄1次助攻，不過熱刺6進球中，2球他踢進、3球是他所製造出的機會，貢獻5球，他至今已經為熱刺出賽115場，進了35球並有15次助攻，表現越來越受到肯定，讓他在先發地位也越來越穩定。

孫興慜在1月13日對決曼聯之後，也將備戰亞洲盃小組賽，首秀可能會在1月16日對戰大陸，也讓大陸要嚴防亞洲一哥火熱狀態。

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

關鍵字： 孫興慜熱刺免役南韓男足熱刺英超
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