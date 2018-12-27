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聖誕大戰收視率創17年來新高　湖人勇士之戰排歷史第4

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▲▼2018年聖誕大賽，湖人vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年聖誕大賽，湖人vs勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

今年聖誕大戰NBA官方一共安排5場聖誕大戰，根據統計，這五場比賽的收視率合起來是18.7創下《ESPN》和《ABS》在2002年開始轉播以來的新高，重頭戲湖人與勇士之戰，平均收視率為6.5是歷年來聖誕大戰中第4高的紀錄。

昨(26)日所舉行的五場聖誕大戰依序為公鹿VS尼克、雷霆VS火箭、七六人VS塞爾提克、湖人VS勇士以及拓荒者VS爵士。其中湖人球星詹姆斯(LeBorn James)對抗勇士四巨頭的比賽被安排在黃金時段，而在收視率上相較於去年同時段的火箭VS雷霆成長了97%，最後此戰雖然詹姆斯因傷提前退場，但在湖人年輕小將以及朗多(Rajon Rondo)的優異發揮成功擊敗衛冕軍，爆出大冷門。

這五場比賽被認為星度最低的拓荒者VS爵士相較於去年同期的湖人VS灰狼也成長了36%。昨日的比賽內容也相當精采，哈登(James Harden)和厄文(Kyrie Irving)都攻下超過40分率領球隊獲勝，而超過20年沒打聖誕大戰的爵士和公鹿都成功擊敗對手，根據統計聖誕大戰的平均收看人次為580萬人，比去年成長了14%，這樣子的成長讓聯盟看到商機，或許明年這些隊伍都將繼續參與聖誕大戰。

▼爵士今年在聖誕大戰獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼爵士在聖誕大戰獲勝，戈貝爾(Rudy Gobert)和米歇爾(Donovan Mitchell)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人勇士聖誕大戰
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