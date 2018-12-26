戈貝爾狂搧7火鍋　爵士21年來首度聖誕大戰大勝21分

▲爵士在聖誕大戰獲勝，戈貝爾(Rudy Gobert)(左)和米歇爾(Donovan Mitchell)(右)都是功臣。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

爵士睽違21年的聖誕大戰面對來訪的拓荒者，米歇爾(Donovan Mitchell)在首節就秀一個單手接球空中爆扣美技，禁區門神戈貝爾(Rudy Gobert)也繳出18分14籃板外帶7阻攻的成績，爵士就在全場幾乎都保持領先之下，以117比96大勝拓荒者21分。

一開賽米歇爾就連攻4分，還在首節4分58秒接到克勞德(Jae Crowder)的傳球完成一次精彩的空中接力讓全場爵士球迷沸騰，首節打完兩隊以24比24戰成平手。次節拓荒者幾乎只靠里拉德(Damian Lillard)取分，而爵士則是頻頻在外線開火，英格斯(Joe Ingles)、克勞德、盧比歐(Ricky Rubio)以及米歇爾都有命中三分球，戈貝爾在禁區也貢獻8分並讓對方中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)陷入犯規麻煩，上半場打完爵士取得59比47領先。

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▲米歇爾精彩空中接力。

第三節一開始爵士就打出9比2的攻勢，戈貝爾還連續送出2次火鍋，迫使拓荒者喊出暫停，隨後拓荒者在禁區的攻擊頻頻受到阻擋，爵士的命中率也不佳，長達5分鐘的時間爵士只得4分，拓荒者也只得6分。爵士替補柯佛(Kyle Korver)上陣後連得5分，拓荒者雷納德(Meyers Leonard)和阿米努(Al-Farouq Aminu)也各有一顆三分進帳讓比分不至於被拉開，三節打完爵士仍有13分領先。

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▲戈貝爾連續兩火鍋。

決勝節柯佛的三分球加克勞德的罰球幫助爵士領先達18分，隨後拓荒者柯瑞(Seth Curry)的2記三分球和1記抛投將分差追近到9分，爵士換回先發球員後打出11比1的攻勢，2分40秒還有18分落後的拓荒者選擇用替補球員打完比賽。

米歇爾繳出全隊最高19分，英格斯15分7籃板5助攻，替補後衛艾克森(Dante Exum)9投7中攻下15分。拓荒者方面，里拉德20分為全隊最高但下半場只得4分，麥卡倫(CJ McCollum)14投4中只攻下11分。

▼爵士戈貝爾(Rudy Gobert)。（圖／達志影像／美聯社）