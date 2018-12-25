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爵士21年來首戰聖誕　米歇爾超興奮老將柯佛卻潑冷水

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▲爵士超級菜鳥米歇爾有關鍵演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士二年級生米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

爵士將於26日（台北時間）相隔21年後再度參與聖誕大戰，陣中年輕球員如戈貝爾（Rudy Gobert）與二年級生米歇爾（Donovan Mitchell）都興奮的表示相當期待，但老將柯佛（Kyle Korver）卻因此潑了他們冷水。

戈貝爾表示，「世界上最好的球隊都在這時候比賽，這是世界看到我們能打出好球的機會。」而二年級生米歇爾更希望自己能在聖誕大戰時突破12月的低迷，也希望能像小時候的偶像有好表現，他表示，「我曾看過一場詹姆斯（LeBron James）與韋德（Dwyane Wade）還在熱火陣中對戰湖人的聖誕節大戰，在我更小的時候也去尼克隊主場看過一場，但我興奮到忘了比賽過程。」

戈貝爾與米歇爾看似都已經蓄勢待發，但本季由騎士重返老東家爵士的老將柯佛則希望隊友不要太亢奮，他表示，「能打聖誕大戰是很棒，但不要過度表現，因為這場比賽已經很受矚目，你不必因此起舞，必須要保持自己的節奏打球。」

▲爵士教頭史奈德衝上場罵裁判，戈貝爾轉發主帥凶狠臉動圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士中鋒戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

戈貝爾目前已效力爵士隊6個球季，表現也如上季般穩定，若要說不因聖誕大戰太激動，可能是指裁判部分，因他本季才公開批評裁判遭聯盟罰款，而米歇爾上季表現搶眼，被視為新人王最大遺珠，但他本季投籃命中率下滑不少，三分球命中率更跌破三成，老將柯佛的潑冷水恐是善意的提醒。

相隔21年或許對爵士年輕球員與球迷而言相當久，但爵士曾6度參與聖誕大戰，更於1975、1977年、1979年、1982年、1988年和1997寫下4勝2敗的聖誕大戰成績，而本季爵士於22日對戰拓荒者時也以120比90大勝，儘管爵士目前戰績為西區第11，而拓荒者為西區第5，但爵士仍相當有機會於26日拿下隊史21年的聖誕大戰勝利。

▲▼柯佛(Kyle Korver)轉戰爵士。（圖／CFP）

▲爵士老將柯佛。（圖／CFP）

關鍵字： 爵士聖誕拓荒者NBA柯佛米歇爾
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