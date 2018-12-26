厄文展現殺手本色連轟三分　綠衫軍OT擊潰七六人

▲厄文展現殺手本色全場無人能擋爆砍40分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克在26日於主場迎戰七六人，雖然上半場綠衫軍建立起雙位數優勢，但費城仍頑強的將比賽拖入延長賽，不料綠軍一哥厄文(Kyrie Irving)展現殺手本色，全場狂轟40分，10籃板，更在OT中連續轟進三分重砲，幫助球隊鎖定勝局，終場七六人無力還擊以114比121在聖誕大戰中落敗。

上半場兩隊都展現東區豪強的氣勢，瘋狂在禁區搏鬥，恩比德更連續三次強攻內線得手，幫助球隊取得4分領先，不過在自家作戰的厄文，面對敵人的侵犯則用強勢的表現反擊，光他一人在首節就飆了16分，隨後綠衫軍很快就建立起雙位數的領先，不過巴特勒及時出來滅火，率隊打出9比2小高潮將比數追至3分差，無奈厄文仍勢不可擋中距離、三分彈樣樣來，使綠衫軍在上半場以57比51領先。

儘管處於落後狀態，不過七六人卻展現韌性逐漸將比數追平，但費城卻無法將失誤控制，讓塞爾提克又將分數超前10分，只是七六人仍窮追猛打，巴特勒在外圍狂轟，「大帝」在禁區同樣無人能擋，費城在第三節打出38比29攻勢，帶著3分優勢進入末節。隨著比賽進入後段，綠衫軍命中率開始下滑，讓七六人逐漸將比數拉開。

終場前27秒，七六人以108比106領先兩分，眼看就要收下勝利，整場殺紅眼的厄文再次跳出來，面對巴特勒緊迫貼防，他展現優異的運球，帶球到油漆區，隨即後仰跳投在最後19.7秒硬是把比數追平，也把戰線延長到OT，不過到延長賽兩隊戰況一度膠著，只是「德魯大叔」又再次站出來，先是在2分鐘靠著隊友擋拆命中三分球幫助球隊超前1分，接著又在快攻中帶球到三分線上直接拔起，靠著這2球致命三分重砲，一舉幫球隊鎖定勝局，最終綠衫軍就在主場以121比114收下勝利。

全場厄文爆砍40分，10籃板，3助攻；坦圖(Jayson Tatum)23分，10籃板，1助攻；莫里斯(Marcus Morris)23分，6籃板，3助攻。

七六人方面，恩比德(Joel Embiid)拿下全隊最高34分，16籃板，2助攻；巴特勒(Jimmy Butler)24分，5籃板，4助攻；西蒙斯(Ben Simmons)11分，14籃板，8助攻。

▲厄文。（圖／CFP）