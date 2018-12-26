運動雲

> >

厄文展現殺手本色連轟三分　綠衫軍OT擊潰七六人

ETtoday運動雲

▲塞爾提克，厄文。（圖／CFP）

▲厄文展現殺手本色全場無人能擋爆砍40分。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克在26日於主場迎戰七六人，雖然上半場綠衫軍建立起雙位數優勢，但費城仍頑強的將比賽拖入延長賽，不料綠軍一哥厄文(Kyrie Irving)展現殺手本色，全場狂轟40分，10籃板，更在OT中連續轟進三分重砲，幫助球隊鎖定勝局，終場七六人無力還擊以114比121在聖誕大戰中落敗。

上半場兩隊都展現東區豪強的氣勢，瘋狂在禁區搏鬥，恩比德更連續三次強攻內線得手，幫助球隊取得4分領先，不過在自家作戰的厄文，面對敵人的侵犯則用強勢的表現反擊，光他一人在首節就飆了16分，隨後綠衫軍很快就建立起雙位數的領先，不過巴特勒及時出來滅火，率隊打出9比2小高潮將比數追至3分差，無奈厄文仍勢不可擋中距離、三分彈樣樣來，使綠衫軍在上半場以57比51領先。

儘管處於落後狀態，不過七六人卻展現韌性逐漸將比數追平，但費城卻無法將失誤控制，讓塞爾提克又將分數超前10分，只是七六人仍窮追猛打，巴特勒在外圍狂轟，「大帝」在禁區同樣無人能擋，費城在第三節打出38比29攻勢，帶著3分優勢進入末節。隨著比賽進入後段，綠衫軍命中率開始下滑，讓七六人逐漸將比數拉開。

終場前27秒，七六人以108比106領先兩分，眼看就要收下勝利，整場殺紅眼的厄文再次跳出來，面對巴特勒緊迫貼防，他展現優異的運球，帶球到油漆區，隨即後仰跳投在最後19.7秒硬是把比數追平，也把戰線延長到OT，不過到延長賽兩隊戰況一度膠著，只是「德魯大叔」又再次站出來，先是在2分鐘靠著隊友擋拆命中三分球幫助球隊超前1分，接著又在快攻中帶球到三分線上直接拔起，靠著這2球致命三分重砲，一舉幫球隊鎖定勝局，最終綠衫軍就在主場以121比114收下勝利。

全場厄文爆砍40分，10籃板，3助攻；坦圖(Jayson Tatum)23分，10籃板，1助攻；莫里斯(Marcus Morris)23分，6籃板，3助攻。

七六人方面，恩比德(Joel Embiid)拿下全隊最高34分，16籃板，2助攻；巴特勒(Jimmy Butler)24分，5籃板，4助攻；西蒙斯(Ben Simmons)11分，14籃板，8助攻。

▲塞爾提克，厄文。（圖／CFP）

▲厄文。（圖／CFP）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

效力騎士時招攬巨星常碰壁　詹皇：在洛城應該不會那麼難

大專足聯／南華「小內馬爾」感受台灣不同　從個人秀到團隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1南韓破59年無冠　媒體打臉別自戀

2補償球員沒有陽　廣島鎖定牛棚

3賭盤看好哈波加盟道奇

4詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

5社區球隊崛起　教練：留下最美回憶

熱門新聞

1KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

2聖誕大戰　字母哥30+14轟垮尼克

3不要再借場地　當務之急興建訓練基地

4哈登41分破紀錄　聖誕大戰強壓衛少

5詹皇曝效力騎士時招攬巨星常碰壁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366