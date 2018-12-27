亞足賽／北韓力拚暌違38年晉級　前教頭：大有可為

▲ 韓光成於義大利踢球。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

亞洲盃足球賽進入倒數階段，來自東亞的神秘國度北韓則是要力求暌違38年首度闖過小組賽晉級。而北韓前教頭，來自挪威的安德森(Jorn Andersen)則說：「北韓的分組很硬，但絕對有機會晉級。」

安德森是北韓國家隊少見的外籍教練，從2016年執教至2018年才卸任，交棒給曾以球員參戰2010世界盃足球賽的金永峻。這次北韓和前冠軍，今年世界盃參戰隊伍沙烏地阿拉伯、卡達和黎巴嫩一同分在E組。不過北韓上一次闖過小組賽，已要回溯到1980年，1992、2011、2015年參戰都止步小組賽。

「我執教期間北韓球員不論在戰術觀念和體能都有進步，他們最強悍的部分就是永不放棄的精神。」安德森卸下北韓總教練一職後，目前擔任K聯盟仁川聯隊的總教練。而北韓近期在國際賽遭到的挫敗，就是日前在台灣舉行的東亞盃資格賽遭香港奪下晉級資格。

北韓陣容除了國內聯賽425S.C、火炬體育團和機關車體育團等球員，還有日本出生的韓僑球員以及幾名旅外球員。包括效力義乙佩魯賈的20歲前鋒韓光成，以及柬埔寨聯賽維沙卡的朴成哲。

「北韓球員實力不錯，但本土和旅外球員較少有機會一同出戰國際賽。韓光成、朴成哲和李榮直等旅外球員將扮演重要角色。」此外安德森也提到，北韓國內球隊425S.C、火炬體育團等隊近年參戰亞足聯盃，是幫助國內球員提升實力的重要關鍵。

▲北韓足球隊前教練安德森。（圖／達志影像／美聯社）