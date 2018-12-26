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大專足聯／吳鳳退陸官互敬禮　U20五人制門將陳湋鈞仍適應球門

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▲大專足聯，吳鳳科大，守門員陳湋鈞。（圖／記者顏如玉攝）

▲吳鳳科大守門員陳湋鈞。（圖／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級26日賽事，第一場由吳鳳科大出戰陸軍官校，吳鳳在下半場擴大比分，7號黃偉倫上演帽子戲法，幫助吳鳳贏球，此戰勝出後在B組前四晉級希望大增，守門員陳湋鈞認為，「本場比賽我們向心力夠，也有比較多溝通。」

▼ 大專盃,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 大專盃,大專足聯,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

雙方上半場持球時間六四波，吳鳳有幾次射門射正，不過讓陸官守門員預判到沒能破門，直到第30分鐘黃偉倫進球，取得1比0進入下半場，第49分鐘陸官貝巴切射門撞柱後落地彈進球門，雙方1比1，不過黃偉倫在第80、93分鐘破門，終場吳鳳以3比1獲勝。

▼ 陸官賽後敬禮維持一貫筆挺 。

▲▼ 大專盃,大專足聯,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

賽後雙方球員敬禮致意，陸官一貫標準動作敬禮，吳鳳球員也以敬禮手勢回敬，賽後陳湋鈞談到被進的那顆球，認為是自己的預判錯誤，「原先以為不會進的，太大意。」陳湋鈞曾參與月初亞足聯U20五人制錦標賽資格賽，幫助中華隊擊敗蒙古與大陸取得晉級決賽圈，較習慣五人制的球門。

▼吳鳳也回敬禮。

▲▼ 大專盃,大專足聯,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

陳湋鈞談到到蒙古的比賽，「第一場遇到地主比較緊張，都是觀眾，但我們也有克服了，外籍教練阿迪爾(Adil Amarante)也在觀念上帶來改變。」而回到11人制的球場也有些不習慣，「這個門比較大啊，這個需要多身體的延伸，五人制就還好，困難的地方就是出擊的判斷。」

「這個18碼很大，還有整個撲救還需要再加強，不過還是比較習慣五人制。」陳湋鈞說，「要特別注意遠射還有高空球。」如果順利打進8強，期待對到輔大或是銘傳，「如果能遇到更強的對手吸取教訓也不錯。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃吳鳳
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