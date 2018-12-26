HBL／光復過不了第三山　南山A組獨走

▲喬楚瑜讓南山前鋒群吃不少苦頭。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／高雄報導

南山高中26日面對已經連拔兩座山的光復高中，一度被嚇出冷汗，曾被追到只有3分領先，最終仍克服威脅，以62比50取得3連勝在A組獨走，教頭許時清不滿意球員不夠強勢，氣得想叫球員罰寫。

「碰撞、強勢這兩個詞想叫他們回去罰寫一千遍！」許時清苦笑說，就是打得不夠強勢，才這麼驚險，退防做得太差，外線被針對防守壓制，「急了每個就切入挑戰喬楚瑜，那不是自討苦吃嗎？」

南山上半場結束34比28領先，第三節一度拉開到40比30領先，結果被光復反打一波12比5攻勢，第四節靠著陳力生與李沛澄連續得分，加上防守讓光復只拿6分，確保在A組複賽的第3勝。

防守喬楚瑜的張兆辰，也拿下15分、10籃板成績，但他為招呼喬楚瑜，也有4犯在身，賽後也說：「他很高很強！」給自己表現打59分，因為自覺守喬楚瑜守得還可以，可是仍然被對方拿雙十。

▲張兆辰。（圖／記者洪偵源攝）



光復當家中鋒喬楚瑜15分、14籃板，光復教頭陳定杰表示，喬楚瑜表現好壞依舊影響著全隊，對南山後段奮起，球隊打很旺，賽後師徒倆還各別談話許久，討論如何讓球隊更進一步。

「南山畢竟是見慣大場面的球隊，我們前一天在雄中打完，隔天來到巨蛋，有電視轉播，有很多觀眾，好像誤闖都市叢林的小白兔一樣，太想表現了，這對孩子們也是一種學習。」

目前A組態勢方面，泰山在面對新榮的比賽中，上半場打完還落後21分，但演出大逆轉，最後由吳政祐操刀最後一擊得手，76比75拿到複賽首勝，新榮苦吞3連敗在A組墊底。

▲複賽A組排名。（圖／記者洪偵源製）