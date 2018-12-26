模特兒化身健美小姐　文世琳逆天身材奪冠軍

▲南韓健美女神文世琳。（圖／翻攝自IG／sweetyserim）

記者張曜麟／綜合報導

只要說到健身，許多人腦中浮現的大多是高大的猛男，有著強壯的肌肉線條以及人魚線加上古銅色的皮膚，但隨著越來越多人對健康的重視，加上時代的進步，健身已經不再是男性專利，許多女性也都非常熱衷健身，最近網路上出現一名爆紅的「健身女神」她就是南韓的文世琳。

▲文世琳除了是健美小姐外還是名車模。（圖／翻攝自IG／sweetyserim）



文世琳過去是一名車模，但因為她客串了演出南韓的戲劇爆紅，除了是模特兒之外，她另一個身分則是一名健美小姐，文世琳過去曾參加南韓健美協會國家隊(KBBF) 同時也是國際健美聯合會(IFBB)的一員，而她也曾拿下2015年NFC全國健美比賽的女子比基尼健美組冠軍以及2016年亞洲模特兒節的南韓車模展及頒獎禮奪得跑車車模獎。



▲文世琳。（圖／翻攝自IG／sweetyserim）



擁有過人的比賽經歷，文世琳還有著傲人的上圍以及火辣的身材，儘管近期已經沒有在比賽，但她仍時常上健身房維持自己好身材，更時常在IG上曬出自己美照，更有多達近13萬的粉絲，完全是新一代「健美女神」，不過有著172公分的身高加上健美的體態，文世琳也坦言自己買衣服都要買大一號才會合身。

▼文世琳參加比賽獲獎。（圖／翻攝自IG／sweetyserim）



▲文世琳仍時常上健身房維持體態。（圖／翻攝自IG／sweetyserim）