大專足聯／輔大出賽其他隊都來看　傷兵多加年輕班底踢平南華

▲游家煌進球。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，第三場輔仁大學對上南華大學，作為上屆冠軍的輔大每每出賽，都會吸引其他球隊特別留下來觀賽，最終雙方以1比1進入PK，南華以2比1獲勝，不過這並不影響積分，加上輔仁傷兵多，本場都以年輕小將們出賽。

▼ 大專盃,輔大vs南華大學。

輔大對上全是巴西球員的南華，上半場雙方就相當膠著，控球時間差不多，不過肢體動作開始變多，隊長洪佑安受傷退場後，傷停補時階段南華球員背後推人拿黃牌，和裁判又發生一些齟齬，雙方0比0進入下半場，南華盧安先取得進球後，游家煌又再補上一顆，硬是把比數扳平。

雙方進入PK，輔大第一球游家煌踢進，不過第二球周宇杰射門被擋下，由南華2比1分出勝負，不過除非兩隊最後積分相同，不然PK成績並不影響，而這場比賽也吸引許多比完賽、或是今天沒有比賽的球隊來觀看，二樓區也都有球員看球，還有好幾台的錄影機。

對於比賽結果，輔大教練洪慶懷認為，「主力球員好幾個受傷，加上兩個被禁賽，這場多是讓年輕球員去踢，今天這樣不錯拉，全力以赴就可以了，上半場還在試探，只是說我們換了一些陣容比較年輕，打起來的流暢度有差，不過有守成就好，雖然被進球，但有加強傳導的節奏，都是自己失誤多，後防的穩定度還要加強，雖然是上屆冠軍受到很多關注，但並不會有壓力。」

▼雙方進入PK。

由於原本的隊長黃秋霖禁賽，本場由洪佑安擔任，不過受傷退場後，再改由劉泳賦戴上隊長臂章，劉泳賦提到，「陣中大部分都是一二年級，遇到國外球員的壓迫，學弟就會踢得綁手綁腳，心裡層面要再加強，兩個主力紅牌、又兩個主力受傷，所以今天上場都是比較少上場的，可能沒有大膽嘗試。」本場比賽也是去年全勝的輔大，在大專盃兩年來的第一次和局。

▼場邊許多球員觀戰。