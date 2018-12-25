運動雲

> >

大專足聯／輔大出賽其他隊都來看　傷兵多加年輕班底踢平南華

ETtoday運動雲

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲游家煌進球。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，第三場輔仁大學對上南華大學，作為上屆冠軍的輔大每每出賽，都會吸引其他球隊特別留下來觀賽，最終雙方以1比1進入PK，南華以2比1獲勝，不過這並不影響積分，加上輔仁傷兵多，本場都以年輕小將們出賽。

▼ 大專盃,輔大vs南華大學。

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

輔大對上全是巴西球員的南華，上半場雙方就相當膠著，控球時間差不多，不過肢體動作開始變多，隊長洪佑安受傷退場後，傷停補時階段南華球員背後推人拿黃牌，和裁判又發生一些齟齬，雙方0比0進入下半場，南華盧安先取得進球後，游家煌又再補上一顆，硬是把比數扳平。

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

雙方進入PK，輔大第一球游家煌踢進，不過第二球周宇杰射門被擋下，由南華2比1分出勝負，不過除非兩隊最後積分相同，不然PK成績並不影響，而這場比賽也吸引許多比完賽、或是今天沒有比賽的球隊來觀看，二樓區也都有球員看球，還有好幾台的錄影機。

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

對於比賽結果，輔大教練洪慶懷認為，「主力球員好幾個受傷，加上兩個被禁賽，這場多是讓年輕球員去踢，今天這樣不錯拉，全力以赴就可以了，上半場還在試探，只是說我們換了一些陣容比較年輕，打起來的流暢度有差，不過有守成就好，雖然被進球，但有加強傳導的節奏，都是自己失誤多，後防的穩定度還要加強，雖然是上屆冠軍受到很多關注，但並不會有壓力。」

▼雙方進入PK。

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

由於原本的隊長黃秋霖禁賽，本場由洪佑安擔任，不過受傷退場後，再改由劉泳賦戴上隊長臂章，劉泳賦提到，「陣中大部分都是一二年級，遇到國外球員的壓迫，學弟就會踢得綁手綁腳，心裡層面要再加強，兩個主力紅牌、又兩個主力受傷，所以今天上場都是比較少上場的，可能沒有大膽嘗試。」本場比賽也是去年全勝的輔大，在大專盃兩年來的第一次和局。

▼場邊許多球員觀戰。

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 大專盃,輔大vs南華大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃輔仁大學南華大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

推薦閱讀

大專足聯／傷停補時和成大爆衝突　淡江一次吞3黃牌2人禁賽

大專足聯／北科大停招體保球隊現斷層　隊長魯袁丞也來自惠文

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳盈駿砍8分　楊敬敏12+4助勝

2輔大傷兵加年輕班底踢平南華

3新明曾子祐開轟　名古屋無力反撲

4企排人氣后：明星賽讓球員以自己為傲

5豐田兩分砲讓學弟日本大阪臣服

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4不要再借場地　當務之急興建訓練基地

5灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366