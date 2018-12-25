大專足聯／北科大停招體保球隊現斷層　隊長魯袁丞也來自惠文

▲北科大隊長魯袁丞（左）。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，第二場北科大對上義守，最終北科大以2比7落敗，不過對於球隊組成多是一般生，又多是一年級的北科大來說，升上一級也是希望能夠讓新加入的球員能夠適應強度，北科大隊長魯袁丞就說，「今年目標還是希望能留在一級。」

過去北科大曾在大專盃有不錯成績，不過今年接連吞敗，加上這場比賽前進球數還未開胡，上半場北科就以0比4落後義守，不過下半場第69分鐘Nhut Huynh Minh及第78分鐘魯袁丞進球，再讓女生吳宜儒替補上場，最終北科還是以2比7輸球。

不過北科大終於終止五場沒有進球紀錄，魯袁丞提到，「球隊很多同學都是一般組的，以前也都沒有踢過球，剛開始在學校練習沒踢過這種大場，這幾場累積下來就比較知道怎麼跑位、怎麼跟隊友接應，這一批外籍生大部分都是一年級生，平常會玩球但沒有訓練，強度不像已經畢業的學長。」

▼ 大專盃,義守vs北科大。

今年大三的魯袁丞國小踢球到現在，還是畢業於足球名校惠文高中，「我也是都踢校隊，現在台體的陳泓維是我同學、銘傳涂紹捷是我學弟，我原本是想去台體，但又嘗試看看考北科，剛好上了，家人也希望我能一邊踢球，一邊兼顧課業。」

看到昔日惠文同學進入國家隊有好表現，魯袁丞說，「很替他們開心，從以前認識到現在也知道他們有那個實力，他們一踢到國家隊像是完成自己夢想，現在也都還會約吃飯一起聊足球。」不過談到北科大和過去幾屆大專盃成績落差，「以前北科有收體保，到我這屆最後一屆，後面就都沒有收，變成有斷層。」

魯袁丞說，「原本有甘比亞的外籍生在國內踢足球，斷交之後就越來越少同學踢，學校對足球熱度有減弱，我們有積極跟學校爭取，希望可以找回那個感覺，所以明年開始又會再招體保生。」今年的目標是看能不能繼續留在一級。