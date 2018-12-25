運動雲

> >

大專足聯／傷停補時和成大爆衝突　淡江一次吞3黃牌2人禁賽

ETtoday運動雲

▲▼ 大專盃,淡江vs成功大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 大專盃,淡江vs成功大學,淡江7號阿國累積兩張黃牌 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，第一場由淡江大學對上成功大學，最終由淡江大學以3比0勝出，不過在最後傷停補時階段，球員間卻發生衝突，淡江馬拉威籍阿國、布吉納法索籍巴格元咬人狀況，以及替補守門員日本籍吉田秋平各吞一張黃牌，成為比賽焦點。

▼盧曼為進球。

▲▼ 大專盃,淡江vs成功大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

淡江大學對上成功大學，上半場第4分鐘由淡江海地籍盧曼為先進球，第17分鐘，日籍隊長飯塚章悟錯過自由球機會，盧曼補射進球梅開二度，淡江以2比0結束上半場，下半場第76分鐘飯塚章悟起腳進球，淡江3比0領先。

▼飯塚章悟。

▲▼ 大專盃,淡江vs成功大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過比賽進行到第92分鐘，最後一球開出後，球員認為有犯規行為，不過裁判已經要吹停比賽，雙方爆發衝突，阿國吞黃牌後，成大抗議巴格元出現咬人狀況使球員受傷，日本吉田秋平更從替補席衝進球場抗議，雙方球員火氣都很大，卻也導致淡江一次拿了三張黃牌。

其中阿國和吉田秋平已經累積兩張黃牌，下一場對北科大將被禁賽一場。飯塚章悟提到，「我當時已經退場，場上沒有隊長，加上可能是語言關係，外籍球員說國語不太會表達意思，太過激動，加上有球員一開始就有一些言語行為，讓裁判印象不好引起誤會，希望他們能夠冷靜一點，回去會再看影片，討論最後的狀況到底是怎麼樣，如何去避免。」

▲▼ 大專盃,淡江vs成功大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專盃大專足聯淡江大學成功大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

中職／離開屏東落腳嘉義　桃猿1月14日展開春訓　

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子偉憶童年　感念盧永清老師

2英超即時戰力榜孫興慜衝第一

3如何開轟？林子偉：你問到我痛處

4旅外返台歸屬　提前解約是討論重點

5林子偉與孩童聊夢想：站穩大聯盟

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

5羅培茲恐遭買斷　勇士將成新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366