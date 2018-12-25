大專足聯／傷停補時和成大爆衝突　淡江一次吞3黃牌2人禁賽

▲ 大專盃,淡江vs成功大學,淡江7號阿國累積兩張黃牌 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，第一場由淡江大學對上成功大學，最終由淡江大學以3比0勝出，不過在最後傷停補時階段，球員間卻發生衝突，淡江馬拉威籍阿國、布吉納法索籍巴格元咬人狀況，以及替補守門員日本籍吉田秋平各吞一張黃牌，成為比賽焦點。

▼盧曼為進球。

淡江大學對上成功大學，上半場第4分鐘由淡江海地籍盧曼為先進球，第17分鐘，日籍隊長飯塚章悟錯過自由球機會，盧曼補射進球梅開二度，淡江以2比0結束上半場，下半場第76分鐘飯塚章悟起腳進球，淡江3比0領先。

▼飯塚章悟。

不過比賽進行到第92分鐘，最後一球開出後，球員認為有犯規行為，不過裁判已經要吹停比賽，雙方爆發衝突，阿國吞黃牌後，成大抗議巴格元出現咬人狀況使球員受傷，日本吉田秋平更從替補席衝進球場抗議，雙方球員火氣都很大，卻也導致淡江一次拿了三張黃牌。

其中阿國和吉田秋平已經累積兩張黃牌，下一場對北科大將被禁賽一場。飯塚章悟提到，「我當時已經退場，場上沒有隊長，加上可能是語言關係，外籍球員說國語不太會表達意思，太過激動，加上有球員一開始就有一些言語行為，讓裁判印象不好引起誤會，希望他們能夠冷靜一點，回去會再看影片，討論最後的狀況到底是怎麼樣，如何去避免。」