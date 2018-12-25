NBA各隊最需要的聖誕禮物（六）　西區西南組

▲火箭一哥哈登。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析西區西南組球隊：火箭、馬刺、灰熊、獨行俠、鵜鶘等五支球隊「可能會最需要」的聖誕禮物。

火箭：更好的中距離投籃

一直以來火箭都是以三分球著稱，雖然他們本賽季狀況不如以往，但先前仍以26記三分球打破聯盟紀錄，不過因為丹東尼(Mike D'Antoni)認為三分球比兩分球來的好，導致他們沒有良好的中距離，他們在兩分球的投籃命中率排在聯盟第27，這與他們在油漆區外的表現有很大差異。

馬刺：投多一點三分球

馬刺先前觸底反彈拉出一波3連勝，不過由於波波維奇(Gregg Popovich)並不喜愛快速的球風，加上波總也非常痛恨三分球，導致他們三分球投射相當少，不過他們在三分線上的命中率卻高達53.3％高居全聯盟第1，只不過他們出手次數是聯盟倒數第2，可見他們非常不愛投三分球，但若能多增加外圍投射，或將幫助黑衫軍打出不同風格比賽。

灰熊：一個致命的三分射手

灰熊在進9戰輸了7場，使得他們戰機掉落至西區第10，不過靠著全聯盟第2的防守效率值，他們仍是西區不可忽視的勁旅，與第8的火箭僅有0.5場勝差，但他們在進攻方面排在聯盟倒數第2，三分球排倒數第5，可見他們攻擊能力相當薄弱。

獨行俠：健康的諾威斯基(Dirk Nowitzki)

「德佬」目前已退居二線，能實質幫助到球隊的機會並不多，不過他上賽季仍有場均12分的數據，不過由於今年小喬丹的加入以及超級新人唐西奇的到來，獨行俠已經具備重返季後賽資格，若諾威斯基能回復到上季的水準，勢必將能幫助球隊戰力更加提升，

鵜鶘：更好的防守

鵜鶘有頂級大前鋒戴維斯(Anthony Davis)坐鎮，他個人攻防兩端都極具統治力，不過卻也是「空砍」群常客，這是因為他們防守效率排在聯盟第22，與他們進攻排在聯盟第2有相當大差異，若不改善防守的問題，鵜鶘很難去衝擊季後賽。

▲超級新秀唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）