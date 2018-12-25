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哈波想要去道奇？　IG上偷偷按「讚」被球迷發現

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲自由市場最大咖球員哈波未來動向受到關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇隊在台北時間22日進行重磅交易，與紅人達成7人交易案，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包，此舉被外界認為是為爭取哈波（Bryce Harper）佈局，清出團隊薪資空間，而哈波似乎也有意選擇道奇，被眼尖的球迷發現他在大聯盟官方IG按了「讚」！

根據FanCred Sports資深記者海曼（Jon Heyman）指出，道奇隊高層非常想要爭取哈波加盟，這次交易剛好可以清出大約1750萬美元的薪資空間，讓球隊在簽下哈波時不用支付豪華稅罰金。

大聯盟官方IG在日前發布貼文，哈波照片中上配上一段「道奇會是哈波的首選嗎？」，這個貼文一共有將近12.7萬人按讚，留言人數破千條，但最重要的是，哈波本人使用的IG也按了這則貼文「讚」，給外界聯想的空間。

道奇在做出重磅交易之前，就曾多次與哈波陣營聯繫表達網羅之意，隨後在與紅人完成7人交易案後，現在簽下哈波的可能性極大，球團剛好藉此清理團隊薪資空間來實現這個目標。

儘管目前外野人才眾多，包括貝林格（Cody Bellinger）、佩德森（Joc Pederson）、泰勒（Chris Taylor）等球員，但專家認為，哈波是聯盟超級巨星，將是道奇未來10年的看板球員，即便新合約要價至少3億美元，但以哈波的實力和星度，會是豪門球隊道奇渴望的對象。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇哈波
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