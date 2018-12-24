拳擊被踢出奧運？　國際奧會6月決議

▲拳擊。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者林育正／台北報導

國際拳擊總會近年比賽與內部管理狀況不斷，還選出了美國財政部列為犯罪的烏茲別克富商拉辛莫夫（Gafur Rakhimov）做主席。國際奧會委員吳經國表示目前國際奧會已組織調查行動，拳擊是否會被踢出奧運或是有其他結果，將會在明年6月的奧會年會有明朗結果。

吳經國表示在國際拳擊總會主席選舉前，已接到國際奧會4次警告，但他最後仍順利當選。他表示就算在國際體育組織內，選舉也有許多派系問題，並不全是「乾淨」的。他也直言國際拳擊總會，已嚴重傷害奧運形象。

不過對於拳擊是否能留在2020東京奧運，吳經國說：「我不過早做預測，這樣的猜測沒有根據，但國際奧會從來沒有如此嚴格過。執委會可暫停運動項目，取消需要到大會層級。國際奧會將用不同的高度看這件事，採取解決辦法。」

拉辛莫夫（Gafur Rakhimov）涉嫌資助犯罪組織，還被懷疑與毒品交易有染，被美國財政部列入罪犯名單中。

吳經國表示有許多運動項目想爭取進入奧運，包括近年非常受歡迎的電競。吳經國表示國際奧會有不同觀點，仍偏好以身體進行的運動，並且電競對選手身體健康有害或是有益還有待商榷。「奧會目前暫不考慮，電競奧進入奧運還有段距離。」

▲吳經國。（圖／記者林育正攝）