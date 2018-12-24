水手左投張景淯迎向菜鳥球季　學長經驗警惕別受傷

▲水手左投張景淯回母校高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

剛從高苑工商畢業加盟美職水手隊左投張景淯，24日隨學長林子偉回到母校，明年即將展開旅美第一年生涯的他，看了一些學長的經驗，給自己新人球季有所警惕，保持健康是首要目標。

張景淯今年從高苑工商畢業，簽約金72萬元8000美元，是2013年小熊旅美投手曾仁和162萬.5美元之後，台灣簽約金最高的球員。他10月時曾赴美參加秋訓，收穫滿滿迎接新生涯。張景淯說，「這趟秋訓學到的是重量訓練的知識，以前認知美國人比較注重上半身，但是發現他們也重視大腿、腳的力量，尤其是核心訓練的部分，不是只注重上半身。」

去年林子偉回母校時，身為投手的張景淯跟大家一起「旁聽」，今年回母校身分轉換，他也與學弟互相學習，分享經驗，「學長在教大家跑壘和和盜壘動機時，我可以趁機去想反制的方法。」林子偉闖蕩大聯盟也帶給張景淯激勵的作用，「以他的身材，在外國人中不算好，他有這樣的成績也可以鼓勵我們。」

張景淯預計1月中赴美，對新鮮的春訓充滿期待，他的英文能力在國小以前打下紮實基礎，已經能與教練與隊友溝通，不過旅美第一年仍有翻譯協助。對於新人球季目標，張景淯說，「看到一些學長到美國有受傷的情況，自己也作為警惕，不要因為求表現很受傷，健康最重要。」

▲水手左投張景淯(左二)回母校高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）