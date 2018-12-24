靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

記者楊舒帆／高雄報導

旅美好手林子偉24日回到高中母校高苑工商，分享守備與打擊觀念指導學弟，他高中時期以守備見長，大聯盟球隊也是因為守備高評價而網羅他，不過他卻說，「我高中的守備其實不好，不是天生的。」他認為，登上大聯盟殿堂靠的是後天的努力。

紅襪隊總教練柯拉(Alex Cora)今年3月春訓時曾稱讚林子偉，「他就像是一個冠軍隊的游擊手，我真的這樣認為，這也是吸引我目光的原因。」而林子偉今年也被紅襪隊選為進入季後賽的候補野手名單，一路隨隊征戰到世界大賽。

林子偉高中時期的守備能力是大聯盟球隊有目共睹的，不過他24日則談到，現在青棒球員守備越來越好，希望他們往後能一步一腳印越來越好，「我看到的是他們球滾過來的球感，沒有像以前一樣反手一定要正面接，是『隨性中帶點確實』的方式接球，走美式風格。」



林子偉在內野守備練習時，也一一針對學弟的動作做修正與調整，反向往三壘側接球時，他強調腳步跨大一點增加守備範圍時，U18游擊手曾傳昇一點就通，被林子偉點名稱讚。

看著高中學弟的守備能力，林子偉回想高中時期，「我高中比較注重打擊，守備不怎麼好，出國才知道原來我守備不錯，可能他們覺得我天生球感好，但這還是需要後天練習培養。」

帶回美式風格指導後輩，林子偉說，「我在美國學到的是，打者球打到球就全力衝了，如果像以前一樣球到正面才接，搞不好打者已經上壘了，這是比較細膩的部分，關於反手的動能，我也在美國重新適應過。」