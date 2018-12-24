中職／50萬俱樂部少王柏融　陳禹勳、張志豪首度入列

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職各隊年底與球隊展開談薪作業，本季有14名球員月薪超過50萬，追平中職紀錄，Lamigo桃猿陳禹勳、中信兄弟外野手張志豪明年將成為「50萬俱樂部一員」，不過猿隊王柏融轉戰日職火腿，加上林智勝、鄭凱文重談合約後，有可能遭到大幅砍薪，50萬級球員恐怕無法創新高、甚至減少。

今年合計14名選手擁有50萬元月薪，林智勝以120萬為中職最高薪，林益全80萬居次，再來依序為高國輝75萬、彭政閔70萬、胡金龍70萬、、周思齊65萬、鄭凱文60萬、林哲瑄60萬、陳鏞基55萬、林泓育55萬、潘威倫53萬、陳俊秀52萬、王柏融50萬、潘武雄50萬。

胡金龍、潘武雄、潘威倫、陳鏞基、陳俊秀、陳禹勳和張志豪仍有複數年約，明年月薪都超過50萬，而林泓育5年合約到期，明年重談合約，月薪有望衝破60萬，林益全、高國輝、彭政閔、周思齊、林哲瑄因球隊戰績不佳，新球季將面臨減薪，但應可保住50萬身價。

林智勝、鄭凱文本季表現明顯不理想，其中林智勝有可能被砍至僅剩30萬月薪，鄭凱文今年主要以中繼後援為主，領隊劉志威表示，後援的薪水跟先發不同，球團也會將鄭凱文對球隊的重要性納入考量，兩人明年月薪是否仍能維持50萬，尚待觀察。