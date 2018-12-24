運動雲

> >

中職／50萬俱樂部少王柏融　陳禹勳、張志豪首度入列

ETtoday運動雲

▲▼107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會,張志豪。（圖／記者季相儒攝）

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職各隊年底與球隊展開談薪作業，本季有14名球員月薪超過50萬，追平中職紀錄，Lamigo桃猿陳禹勳、中信兄弟外野手張志豪明年將成為「50萬俱樂部一員」，不過猿隊王柏融轉戰日職火腿，加上林智勝、鄭凱文重談合約後，有可能遭到大幅砍薪，50萬級球員恐怕無法創新高、甚至減少。

今年合計14名選手擁有50萬元月薪，林智勝以120萬為中職最高薪，林益全80萬居次，再來依序為高國輝75萬、彭政閔70萬、胡金龍70萬、、周思齊65萬、鄭凱文60萬、林哲瑄60萬、陳鏞基55萬、林泓育55萬、潘威倫53萬、陳俊秀52萬、王柏融50萬、潘武雄50萬。

胡金龍、潘武雄、潘威倫、陳鏞基、陳俊秀、陳禹勳和張志豪仍有複數年約，明年月薪都超過50萬，而林泓育5年合約到期，明年重談合約，月薪有望衝破60萬，林益全、高國輝、彭政閔、周思齊、林哲瑄因球隊戰績不佳，新球季將面臨減薪，但應可保住50萬身價。

林智勝、鄭凱文本季表現明顯不理想，其中林智勝有可能被砍至僅剩30萬月薪，鄭凱文今年主要以中繼後援為主，領隊劉志威表示，後援的薪水跟先發不同，球團也會將鄭凱文對球隊的重要性納入考量，兩人明年月薪是否仍能維持50萬，尚待觀察。

關鍵字： 陳禹勳張志豪中職Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分　老鷹退活塞迎3連勝

中職／富邦借重葉君璋　明年新增工作任務

CBA／接班野獸！劉錚怒砍31分扮關鍵先生　廣廈惜3分敗

少棒球員喊話進職棒對決　鈴木一朗宣布打到51歲

中職／「眼鏡仔」防散光　鄭佳彥考慮訂製運動款

林書豪近3戰2場末節大爆發　從外線衝籃下搶籃板保老鷹3連勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1練習當比賽　林子偉打擊5輪步驟

2吳經國曝上海可能申辦奧運

350萬俱樂部少王　陳禹勳張志豪入列

4靠守備大聯盟　林子偉：不是天生

5林子偉勉勵高苑學弟：不要怕失敗

熱門新聞

1林書豪大心臟決勝1分半鐘連拿6分

2富邦借重葉君璋　明年增工作任務

3劉錚怒砍31分扮關鍵先生接班野獸

4鈴木一朗宣布打到51歲

5眼鏡仔防散光　鄭佳彥考慮訂製款

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366