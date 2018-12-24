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亞當斯下體遭唐斯襲擊　如同格林兩年前動作重演　

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▲▼雷霆中鋒亞當斯。（圖／翻攝自臉書／Oklahoma City Thunder）

▲雷霆中鋒亞當斯。（圖／翻攝自臉書／Oklahoma City Thunder）

記者黃琮舜／綜合報導

24日雷霆以112比114惜敗給灰狼，在第二節5分21秒時，中鋒亞當斯(Steven Adams)被唐斯(Karl Anthony Towns)一腳踹到自己的下體，讓他痛得蹲在地上，最後裁判仍吹判亞當斯犯規，而這個動作讓人聯想到2016年季後賽雷霆勇士系列戰第三戰，格林(Draymond Green)也曾用腳踹亞當斯下體，唐斯的動作也被影片發佈者形容為「Draymond式」的動作。

格林當時在季後賽所做出的動作引發許多討論，當時他並沒有被裁判判決惡意犯規被趕出場，但是這個畫面在各大社群媒體上不斷被討論，格林本人雖極力否認是故意的，但大多數人都不太相信，因此每當評論到誰是打球骯髒的球員時，格林的名字總會不斷被提及。

▲亞當斯被唐斯踹到下體。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

亞當斯是雷霆重要的禁區悍將，目前場均5個進攻籃板與騎士隊的湯普森(Tristan Thompson)並列在聯盟第2僅輸給活塞的卓拉蒙德(Andre Drummond)，此戰他攻下12分雖僅抓下4籃板但其中就有3個是進攻籃板。

唐斯在這場比賽則是繳出18分5籃板6助攻，最後灰狼在威金斯(Andrew Wiggins)本季新高30分的率領下贏球，他賽後說，「這場勝利非常重要，我們本季在主場打得很好，不過在客場的表現害慘了我們，希望這場勝利能幫助我們未來在客場打得更好。」

▲亞當斯兩年前也被格林攻擊。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA亞當斯唐斯格林
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