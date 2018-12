馬卡南連2戰砍超過30分　公牛本季終於首度連勝

▲馬卡南(Lauri Markkanen)助公牛奪下2連勝。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

公牛本季初期打的掙扎,季中換帥後還惹出罷練風波,在今(24)日客場挑戰騎士的比賽在馬卡南(Lauri Markkanen)31分的率領下,以112比92擊敗騎士拿下2連勝,值得一提的是這是公牛本季首度連勝,馬卡南在這兩場比賽中都攻下超過30分。

公牛季初戰績不佳,將原教練霍伊柏格(Fred Hoiberg)換成柏伊蘭(Jim Boylen),但更換教練後戰績沒有明顯改善,甚至還一度傳出有球員向公會申訴訓練太操,柏伊蘭上任後7場比賽的淨勝分還創下隊史22年來的新低。

除此之外,公牛還面臨傷兵問題,陣中得分王拉文(Zach LaVine)日前被診斷出要休息2到4週目前已缺席5場比賽,波提斯(Bobby Portis)才歸隊5場比賽也因傷又要休息2到4週。

▲公牛拉文(Zach LaVine)目前受傷無法上場。(圖/達志影像/美聯社)

二年級生芬蘭射手馬卡南在上一戰對上魔術時攻下32分幫助公牛中止2連敗,在今日與騎士之戰他攻下31分搭配鄧恩(Kris Dunn)17分8籃板7助攻的成績讓公牛隊達成本季首度連勝。本季因傷缺席球隊前23戰的馬卡南說,「賽前我們都知道我們沒有連勝過,我想打破這個紀錄,我努力在比賽中打出侵略性。」騎士賽前與公牛戰績同為8勝25敗,在輸球後則獨居東區爐主的位置。

