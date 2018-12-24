馬卡南連2戰砍超過30分　公牛本季終於首度連勝

▲馬卡南(Lauri Markkanen)助公牛奪下2連勝。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

公牛本季初期打的掙扎，季中換帥後還惹出罷練風波，在今(24)日客場挑戰騎士的比賽在馬卡南(Lauri Markkanen)31分的率領下，以112比92擊敗騎士拿下2連勝，值得一提的是這是公牛本季首度連勝，馬卡南在這兩場比賽中都攻下超過30分。

公牛季初戰績不佳，將原教練霍伊柏格(Fred Hoiberg)換成柏伊蘭(Jim Boylen)，但更換教練後戰績沒有明顯改善，甚至還一度傳出有球員向公會申訴訓練太操，柏伊蘭上任後7場比賽的淨勝分還創下隊史22年來的新低。

除此之外，公牛還面臨傷兵問題，陣中得分王拉文(Zach LaVine)日前被診斷出要休息2到4週目前已缺席5場比賽，波提斯(Bobby Portis)才歸隊5場比賽也因傷又要休息2到4週。

▲公牛拉文(Zach LaVine)目前受傷無法上場。（圖／達志影像／美聯社）

二年級生芬蘭射手馬卡南在上一戰對上魔術時攻下32分幫助公牛中止2連敗，在今日與騎士之戰他攻下31分搭配鄧恩(Kris Dunn)17分8籃板7助攻的成績讓公牛隊達成本季首度連勝。本季因傷缺席球隊前23戰的馬卡南說，「賽前我們都知道我們沒有連勝過，我想打破這個紀錄，我努力在比賽中打出侵略性。」騎士賽前與公牛戰績同為8勝25敗，在輸球後則獨居東區爐主的位置。

▼馬卡南今日精彩表現。