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7呎長人也難逃海報背景　馬卡南謀殺式爆扣弗契維奇

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▲馬卡南驚天一扣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥公牛22日主場迎戰奧蘭多魔術，公牛靠著「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）全場攻下生涯次高32分，帶隊以90比80擊敗魔術。其中馬卡南在比賽中更上演一記「謀殺式」爆扣魔術中鋒弗契維奇（Nikola Vucevic）震驚四座。

第三節剩下6分45秒，公牛隊進攻，進攻時間快到之際，馬卡南在外線接到球突破艾薩克（Jonathan Isaac）的防守，切入禁區後收球面對弗契維奇也毫不畏懼地爆扣籃框，完成這驚天一灌後馬卡南霸氣的對弗契維奇大叫一聲並且怒瞪著對手，不過在「零容忍」的吹判下，裁判很快就送上一次技術犯規給馬卡南。

▲▼馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬卡南爆扣後對弗契維奇怒吼。（圖／達志影像／美聯社）

在這個灌籃中，除了可以看出馬卡南優異的身體素質外，還要佩服他那驚人的膽試，要知道慘遭他「毒手」的對象可是一名7呎（約213.3公分）、250磅（約113.4公斤）的長人。也難怪馬卡南會在完成這記暴扣後興奮到吞「T」。

今年21歲的馬卡南，2017年首輪第7順位被公牛隊選中，來自芬蘭而且又有著7呎身高外加優異的外線投射手感，因此被譽為是下一個諾威斯基（Dirk Nowitzki），也有著「芬蘭司機」的綽號。

關鍵字： NBA公牛魔術馬卡南Lauri Markkanen弗契維奇
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