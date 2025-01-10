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再提高技術並快樂打球　字母哥看好溫班亞瑪成「NBA新招牌」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

昨（9）日馬刺與公鹿的賽事，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以一記高難度籃下拉桿換手上籃吃掉曾獲年度最佳防守球員的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。賽後，字母哥不吝給予後輩稱讚，並指出溫班亞瑪只要繼續提高技術，並帶著快樂的心態打球，必定成為NBA未來的看板球星。

溫班亞瑪本場面對公鹿，全場僅得10分，但仍讓對手王牌安戴托昆波印象深刻，安戴托昆波表示，「他是不可思議的天才，他可能是我在電視上看到或對位過最有天賦的球員，這是才他在聯盟的第2年，已經比第1年進步很多，相信他會繼續提升，並且擁有非常光明的未來。」

安戴托昆波認為，溫班亞瑪技術面還有很大進步空間，但前景光明，「他需要繼續努力提高自己的技術，專注於自己，並帶著快樂的心態去打球。他一定會變成NBA的看板球星。」

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▲安戴托昆波看好溫班亞瑪成為NBA未來看板球星。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波看好溫班亞瑪成為NBA未來看板球星。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）雖然沒有直接與溫班亞瑪對位，但仍然感受到溫班亞瑪可怕的防守壓力，里拉德高度讚揚他，「就算你過掉你的對位防守者，只要溫班亞瑪在外圍守著，就會感覺他隨時能伸手蓋你的出手。」

里拉德接著說，「進攻端他幾乎能做所有事，他能控球、投遠距離三分、運球突破，還能在禁區作戰。」自12月以來，溫班亞瑪場均出手9次三分球，命中率高達37%；他在籃下終結的命中率為77%，排行全聯盟大前鋒前14%，成為可怕的內、外線兼備得分好手。

截至10日止，溫班亞瑪場均25.1分、10.8籃板、3.8助攻，包含聯盟最高的場均4 阻攻，投籃命中率為47.9%，三分命中率為35.4%。自1973-74賽季開始記錄阻攻數據以來，只有「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）等3大傳奇中鋒，曾完成場均至少25分、10籃板、4阻攻。

關鍵字： NBA溫班亞瑪班馬安戴托昆波字母哥

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