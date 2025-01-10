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七六人「抖音哥」賽季報銷！　麥凱恩抱憾錯過新人王

▲七六人麥凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人麥凱恩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人新秀「抖音哥」麥凱恩（Jared McCain）去年12月因左膝半月板撕裂傷缺席至今。七六人球團今（10）日正式宣布，麥凱恩左膝已接受手術治療，確定本季報銷。

麥凱恩在12月13日對溜馬的比賽後左膝開始不適，七六人將其列為無限期缺陣，今日官方宣布，他無法在本賽季復出。受傷之前，麥凱恩是年度最佳新秀的領跑者，場均貢獻15.3分、2.4籃板、2.6助攻，三分命中率達到38%，得分數據領先所有新秀。

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七六人球團聲明表示，「麥凱恩去年12月17日已進行半月板修復手術，今天回診檢查，恢復情況良好，但確定將缺席2024-25賽季剩餘的比賽。」

▲七六人麥凱恩。（圖／達志影像／美聯社）

七六人總教練納斯（Nick Nurse）表示，球隊優先考慮麥凱恩的生涯長期發展，「最重要的是，這對他的職業生涯未來會有什麼影響？我們希望他能有許多年輝煌的職業生涯。」

納斯也遺憾提到，麥凱恩失去了競逐年度最佳新秀的機會，「這是一個重大的榮譽，一旦獲得，它會伴隨你一生。」

麥凱恩在職業生涯前5場先發中投進26記三分，刷新NBA紀錄；前15場比賽投進37記三分，打破76人傳奇艾佛森（Allen Iverson）的隊史紀錄；NBA新秀連續8場比賽至少命中3記三分，創下NBA新紀錄。

關鍵字： NBA麥凱恩七六人報銷

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