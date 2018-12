唐西奇0.6秒三分不敵雙槍齊發　拓荒者OT勝獨行俠

▲獨行俠唐西奇0.6秒拋投將戰局帶入延長賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

拓荒者24日對戰獨行俠,拓荒者雙槍里拉德(Damian Lillard)與麥卡倫(CJ McCollum)此役合轟55分,儘管雙槍齊發,但拓荒者仍於第四節最後0.6秒遭獨行俠唐西奇(Luka Doncic)於底角投進拋投三分硬是將戰局逼入延長賽,延長賽拓荒者雙槍再展火力貢獻8分,終場拓荒者仍以121比118擊敗獨行俠,拓荒者近5戰拿下4勝戰績排名西區第5,獨行俠則苦吞六連敗跌至西區第12。

上半場獨行俠雖有領先,但第二節拓荒者於四分鐘時靠著哈克雷斯(Moe Harkless)打出一波11比2的高潮將分差反超,並於中場前連罰上5分,將分差擴大至10分。

第三節拓荒者持續進攻,獨行俠則只將分差追近至8分,但第四節最後5分鐘戰局發生變化,獨行俠巴恩斯(Harrison Barnes)突破取分後率隊打出一波10比0攻勢將分差反超,拓荒者甚至於最後2分鐘還以1分落後,但拓荒者哈克雷斯於1分42秒時投進3分再度將比分反超,最後24秒里拉德投籃不中後兩隊搶成一團,獨行俠布朗森(Jalen Brunson)獲球後急中生智於半場出手遭里拉德犯規,雖他兩罰不中後球出界,但獨行俠反而獲得0.6秒最後一擊機會。

Hey @luka7doncic...when you get back to Dallas, can you come over and teach us some of your magic tricks? #MFFL #Amazing pic.twitter.com/qSogZcvxvB