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唐西奇0.6秒三分不敵雙槍齊發　拓荒者OT勝獨行俠

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▲▼ 唐西奇, Luka Doncic,。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇0.6秒拋投將戰局帶入延長賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者24日對戰獨行俠，拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥卡倫（CJ McCollum）此役合轟55分，儘管雙槍齊發，但拓荒者仍於第四節最後0.6秒遭獨行俠唐西奇（Luka Doncic）於底角投進拋投三分硬是將戰局逼入延長賽，延長賽拓荒者雙槍再展火力貢獻8分，終場拓荒者仍以121比118擊敗獨行俠，拓荒者近5戰拿下4勝戰績排名西區第5，獨行俠則苦吞六連敗跌至西區第12。

上半場獨行俠雖有領先，但第二節拓荒者於四分鐘時靠著哈克雷斯（Moe Harkless）打出一波11比2的高潮將分差反超，並於中場前連罰上5分，將分差擴大至10分。

第三節拓荒者持續進攻，獨行俠則只將分差追近至8分，但第四節最後5分鐘戰局發生變化，獨行俠巴恩斯（Harrison Barnes）突破取分後率隊打出一波10比0攻勢將分差反超，拓荒者甚至於最後2分鐘還以1分落後，但拓荒者哈克雷斯於1分42秒時投進3分再度將比分反超，最後24秒里拉德投籃不中後兩隊搶成一團，獨行俠布朗森（Jalen Brunson）獲球後急中生智於半場出手遭里拉德犯規，雖他兩罰不中後球出界，但獨行俠反而獲得0.6秒最後一擊機會。

▲獨行俠唐西奇0.6秒拋投將戰局帶入延長賽。

獨行俠暫停過後於端線發球給唐西奇，唐西奇與三分線底角接球後隨手一拋球竟越過籃板後空心入網，兩隊也因此進入延長賽，但延長賽獨行俠進攻淪於巴恩斯一人苦撐，拓荒者則再靠雙槍連下8分，終場拓荒者也以3分擊敗獨行俠。

拓荒者雙槍此役三分線仍未發揮最佳狀態，但兩人都靠切入與中距離投籃拿下不少分數，里拉德攻下33分、7助攻，麥卡倫22分、5籃板、5助攻，此役關鍵時刻發揮出色的哈克雷斯也有13分、4籃板，獨行俠以巴恩斯的27分為最佳，唐西奇則有23分、11籃板、6助攻，布朗森也有11分、6籃板、3助攻。

▲▼麥卡倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）。（圖／CFP）

▲拓荒者雙槍麥卡倫（左）與里拉德（右）。（圖／CFP）

關鍵字： 拓荒者獨行俠NBA唐西奇麥卡倫里拉德
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