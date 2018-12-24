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UBA／國體差1勝晉八強尋連霸、台藝大6連敗求下階段

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▲▼UBA衛冕軍國立體大。（圖／大專體總提供）

衛冕軍國立體大。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

靠第二節的21：9攻勢，衛冕軍國體大23日以84：71力退台藝大，本階段4連勝，累計8勝3敗，完成107學年度富邦人壽UBA男一級預賽前三分之二賽程，差1勝即可連6季晉八強，教頭桑茂森說，子弟兵都是「星」字輩的一時之選，尋求二連霸，端看他們如何自我進化。

反之，開季5連勝的台藝大，苦吞跨2階段6連敗，近2季開高走低，最終都排第10、連2年無緣八強的氛圍，似隱約重現，但教練檔李伯倫、葛記豪並不擔心說，下月3日起最後4連戰，最大的敵人是台藝大自己。

先連贏5場再連輸6場，超兩極演出，台藝大目前5勝6敗，得最後4連勝，才可能抓住八強的尾巴，未來4對手依序為台科大、文化、醒吾科大、萬能科大，除了文化現在中段班、晉級有望外，另3隊都在後段班掙扎，力拚保級，但實力相對較不足。

▲▼UBA台藝大張家禾。（圖／大專體總提供）

台藝大張家禾。（圖／大專體總提供）

台藝大教頭李伯倫說，6連敗隨著本階段的告一段落，噩夢也應要結束，下月初最後一階段，將會有不一樣的台藝大，這兩階段輸球，可能對手強、或自己沒打好，但都不是藉口，接下來4連戰，只有台藝大才能打敗自己，如還是拿不下這4場，未晉八強，怨不得他人，難再言勇。

教練葛記豪也說，敗個不停，有些地方肯定得修正，最後4連戰不能重演，而這個環節，球員應都知道，也會因應，重返八強目標不變，得由子弟兵自己打造。

台藝大第一節猶21：19小贏，但二、三節莫名當機，各只得9、12分，卻被國體大各拿21、26分，三節打完66：42，國體大己超前24分，末節台藝大稍回神，回敬29：18，才只輸13分。

▲▼UBA國體大林正。（圖／大專體總提供）

▲國體大林正。（圖／大專體總提供）

台藝大人得分上雙，張家禾、張幃翔各15、13分，都有7籃板，「兩百」迅猛龍黃進傑又飆2個三分球拿14分、姜廣謙12分，兩大傷兵陳懷安、張健鑫各只打十餘分鐘，國體大楊盛硯16分、陳維倫13分、李家慷10分，藍少甫15分、6籃板，大一菜鳥中鋒林正10分、10籃板，開季2度「雙十」。

教頭桑茂森說，下月3日最後階段4個對手依序為義守、高師大、北市大、中州科大，晉八強應不難，而未來要做的，是球員個人的再突破，因他們過往在HBL都是「一哥」級，身經百戰、大小場面見過無數，懂得如何打球、比賽，尤其團隊作戰OK，如能自我提升，就是團隊的利多。

「桑總」說，這兩階段調整得不錯，李家慷的帶動角色很重要，李家慷說，球員彼此多做溝通、場內場外都是，得以凝聚更大共識，肯定有助於下階段先晉八強，再拚八強複賽、四強決賽完成衛冕。

▲▼UBA國體大隊長楊盛硯。（圖／大專體總提供）

▲國體大隊長楊盛硯。（圖／大專體總提供）

關鍵字： UBA國立體大
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