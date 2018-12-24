UBA／林秉聖35分帶文化OT逆勝高師　 睽違3年有望八強

▲UBA文化林秉聖 。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

文化大學23日遭遇高師大，第三節文化最高落後13分，第四節中段仍以9分居劣勢 ，林秉聖連飆15分，含3記三分球，先追進 OT，延長賽再砍2枚進帳7分，全場轟進35分，含三分球11投中7，神人般」演出，硬率文化75：67大逆襲，107學年度UBA男一級預賽前3階段11戰打完，累計8勝3敗，差1小步即可在睽違3年後重返八強。



別怪說「神格化」林秉聖，單就他第四節末神奇的連飆15分，含2 記三分球、1個拋投、1次切入、2罰2中，最後三分彈定調，延長賽再追加7分，也就是說，第四節後半加延長賽，短短約10分鐘，林秉聖就狂飆22分，個人秀、飆分秀，都不足形容。

可確定的則是，自家、對隊教練，賽後都不吝誇林秉聖的表現如「神」。領先13分仍不夠，原可贏球入袋的八強門票，就這樣被林秉聖沒收， 高師大資深教頭徐耀輝苦嘆，一打五、一打五！守不住、守不住！這是神演出！





2年多前接掌兵符、開始帶林秉聖及文化從UBA二級打起的教練陳暉說 ，前兩節流於單打獨鬥、不防守，下半場「神」出現，加上團隊聯防 ，林秉聖既救回比賽、也顛覆傳統，非典型的另類球星！徐耀輝說，了解林秉聖的能耐，賽前設定由楊連政、王偉丞輪流箝制但失敗！



延長賽文化余孟耘三分彈先開砲，林秉聖2罰中1，65：63，高師大王偉丞追平，林秉聖連2枚火燙三分彈，終場前2分16秒71：65，宣示比賽已由他接管，莊博強替高師大追回2分，但最後1分9秒余孟耘第2發三分砲，十足的綠葉、紅花，74：67，勝局底定。



下月3日最後階段文化4連戰的對手依是屏大、台藝大、北商、政大，只要再添1勝，第9勝入袋，文化即可繼103學年度最後一次拿第八後，重返八強，陳暉說，不能大意，仍得一場一場來，後高師大跨2階段6連勝中斷，累計也是8勝3敗，仍差1勝才能晉八，教頭徐耀輝說，原希望晉級回高雄過耶誕 跨年，現恐得修正一下，尋求湊齊這一勝，高師大最後階段4連戰對手依序為健行、國體大、輔大、台師大，四場都是苦戰。

▲高師大羅振峰。（圖／大專體總提供）