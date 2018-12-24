運動雲

> >

WCBA／楊雅惠8助攻榜上第三　黃英利12分全隊第三高

ETtoday運動雲

▲▼福建楊雅惠。（（圖／CFP）

▲福建楊雅惠。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA23日進入第24輪賽事，距季後賽也僅剩10場比賽，此輪賽事效力福建的台將楊雅惠表現亮眼，他單場發揮穿針引線功力送出8助攻，個人也拿下11分，河南黃英利也有不俗表現，她攻下全隊第三高的12分，更送出4助攻與3抄截，她效力的河南目前穩處於第八位置，進入季後賽相當有機會，但楊雅惠的福建戰績不佳恐將無緣季後賽。

楊雅惠效力的福建對戰江蘇，聯賽倒數第四的福建雖於上半場還能與聯賽第三的江蘇稍做抗衡，但第三節福建得分下降，楊雅惠雖然全場拿下11分送出8助攻，福建內線卻遭江蘇外援阿喬恩瓦（Natalie Achonwa）肆虐37分，終場福建也以84比102敗給江蘇，福建因陣中年輕球員居多，目前也處於4連敗，進季後賽機會相當渺茫。

▲▼江蘇外援阿喬恩瓦（Natalie Achonwa）。（圖／CFP）

▲江蘇外援阿喬恩瓦。（圖／CFP）

楊雅惠此役送出8助攻之後，她的助攻場均因此上升至5次，也超越陝西台將林仙芳的4.9次登上聯賽助攻排行榜第三的位置，林仙芳則暫居第四。

河南山東之戰，原預計有三位台將上場，但河南魏于淳本場未登錄，黃英利因此先發上場42分鐘繳出全隊第三高的12分，外帶4助攻與3抄截，山東台將吳盈潔此役替補上場13分鐘攻下4分送出2抄截，但山東卻遭河南於第二節封鎖進攻，使山東單節只拿4分。

山東於第四節反克河南，單節反灌27分將比賽逼入延長，延長賽山東雖然先得分，但卻不斷送河南上罰球線取分，山東終場仍以77比79敗給河南。河南因此收下3連勝暫居聯賽第八，季後賽機會仍相當濃厚。

▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲河南黃英利。（圖／CFP）

關鍵字： WCBA旅外台將楊雅惠黃英利吳盈潔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門新聞

林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分　老鷹退活塞迎3連勝

中職／富邦借重葉君璋　明年新增工作任務

CBA／接班野獸！劉錚怒砍31分扮關鍵先生　廣廈惜3分敗

少棒球員喊話進職棒對決　鈴木一朗宣布打到51歲

中職／「眼鏡仔」防散光　鄭佳彥考慮訂製運動款

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

讀者回應

﻿

最新新聞

1諸羅山盃　IBA山梨預賽過關

2威金斯致勝上籃率灰狼險勝雷霆

3余維豪關鍵一擊　光復險勝泰山

4詹皇砍22+14不敵灰熊末節兇猛外線

5楊雅惠送8助黃英利繳12分4助攻

熱門新聞

1林書豪大心臟決勝1分半鐘連拿6分

2富邦借重葉君璋　明年增工作任務

3劉錚怒砍31分扮關鍵先生接班野獸

4鈴木一朗宣布打到51歲

5眼鏡仔防散光　鄭佳彥考慮訂製款

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366