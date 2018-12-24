WCBA／楊雅惠8助攻榜上第三　黃英利12分全隊第三高

▲福建楊雅惠。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA23日進入第24輪賽事，距季後賽也僅剩10場比賽，此輪賽事效力福建的台將楊雅惠表現亮眼，他單場發揮穿針引線功力送出8助攻，個人也拿下11分，河南黃英利也有不俗表現，她攻下全隊第三高的12分，更送出4助攻與3抄截，她效力的河南目前穩處於第八位置，進入季後賽相當有機會，但楊雅惠的福建戰績不佳恐將無緣季後賽。

楊雅惠效力的福建對戰江蘇，聯賽倒數第四的福建雖於上半場還能與聯賽第三的江蘇稍做抗衡，但第三節福建得分下降，楊雅惠雖然全場拿下11分送出8助攻，福建內線卻遭江蘇外援阿喬恩瓦（Natalie Achonwa）肆虐37分，終場福建也以84比102敗給江蘇，福建因陣中年輕球員居多，目前也處於4連敗，進季後賽機會相當渺茫。

▲江蘇外援阿喬恩瓦。（圖／CFP）

楊雅惠此役送出8助攻之後，她的助攻場均因此上升至5次，也超越陝西台將林仙芳的4.9次登上聯賽助攻排行榜第三的位置，林仙芳則暫居第四。

河南山東之戰，原預計有三位台將上場，但河南魏于淳本場未登錄，黃英利因此先發上場42分鐘繳出全隊第三高的12分，外帶4助攻與3抄截，山東台將吳盈潔此役替補上場13分鐘攻下4分送出2抄截，但山東卻遭河南於第二節封鎖進攻，使山東單節只拿4分。

山東於第四節反克河南，單節反灌27分將比賽逼入延長，延長賽山東雖然先得分，但卻不斷送河南上罰球線取分，山東終場仍以77比79敗給河南。河南因此收下3連勝暫居聯賽第八，季後賽機會仍相當濃厚。

▲河南黃英利。（圖／CFP）