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一射一助攻助皇馬世俱盃三連霸　魔笛2018年橫掃金球獎等4大獎

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▲▼ 世俱盃,皇馬三連霸,莫德里奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世俱盃,皇馬三連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

世俱盃決賽由皇馬出戰從附加賽打上來的阿聯酋艾恩俱樂部的艾因（Al-Ain ），「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)上半場先進球，下半場再送出助攻，終場皇馬就以4比1擊敗對手收下冠軍，也寫下三連霸的紀錄，2018年對莫德里奇來說，更可以說是豐收的一年。

皇馬出戰艾因，上半場第12分鐘莫德里奇就一記左腳遠射進球，這是他在本賽季的第一球，也是在皇馬的第14顆進球，雙方1比0進入下半場，第63分鐘略倫特遠射破門，莫德里奇再助攻拉莫斯，讓拉莫斯頭槌破門，皇馬3比0領先，第86分鐘，艾因的塩谷司追回一分。

▼莫德里奇奪金球獎。（圖／路透，下同）

▲克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇奪金球獎。（圖／路透）

不過傷停補時階段艾因烏龍球，終場皇馬4比1獲勝，並拿下世俱杯三連冠的紀錄，南美河床隊則是以4比0擊敗鹿島鹿角名列第三。值得一提的是，莫德里奇在本場中的左腳遠射，是職業生涯中第4顆左腳進球，前3顆都在西甲取得。

莫德里奇在皇馬進球達到14球，包括西甲9球、歐冠4球以及世俱盃的1球，有趣的是，這已經是連續四年當年的足球先生都有在世俱盃決賽進球，包括梅西和C羅。而今年無疑是莫德里奇風光年，拿下了世界盃金球獎、歐洲最佳球員、FIFA最佳球員以及《法國足球》金球獎。

▲克羅埃西亞傳奇中場莫德里奇奪金球獎。（圖／路透）

關鍵字： 世界盃皇馬莫德里奇魔笛
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