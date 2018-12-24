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少棒球員喊話進職棒對決　鈴木一朗宣布打到51歲

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▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社） 

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

從水手隊成為自由球員的鈴木一朗，24日出席在故鄉愛知縣舉辦的「一朗盃爭奪學童軟式野球大會」閉幕式，除了否定未來回日本退休的可能性之外，還跟野球少年約定「51歲現役宣言」，要繼續在大聯盟打拼。

有12歲的少棒球員向鈴木一朗下戰帖，「高中畢業後去挑戰職棒，到時候想跟一朗對戰，你會在日本打球嗎？」一朗面對犀利提問，他說，「直球來了耶！你的決定我很喜歡。」

鈴木一朗接著說，「我不會考慮在日本打球，如果你有這個決心，就來美國吧！是大聯盟的比賽喔！6年過去的話，我就是51歲，很棒的數字，到51歲為止我會繼續努力。」鈴木一朗目前為止都表態最少要打到50歲，然而因野球少年的一席話，馬上上修1歲。

回到日本待在神戶持續練習，其他學校訪問行程也很多，他也向這些12歲的球員分享了很多人生經驗談，他最近訪問某高中時，聽到學生說，想去東京大學然後成為總理大臣，讓他充分認為，小朋友真的不能不能設限，雖然朝目標前進的過程中會遇到很多困難，但儘管如此仍努力著，總有一天能辦到。

同樣來自愛知縣的根尾昂，今年甲子園大放異彩，日職選秀被中日龍首輪抽中，他出席電視節目時，看到鈴木一朗提供給小球員舞台，為振興野球做出貢獻，讓他心生未來實現「根尾盃野球大會」的目標，因為他的家鄉岐阜縣棒球發展有限，他說，「聽說足球人口增加，棒球則正在減少，希望我能發揮一些影響力。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字： 鈴木一朗大聯盟水手
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