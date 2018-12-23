大專足聯／屢爆火花！輔大2紅牌9員扛全場　游家煌戴帽勝交大

▲大專盃,輔大vs交大,游家煌。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，最後一場比賽由上屆冠軍輔仁大學對上交通大學，雙方上半場1比1，輔大全場吞下2張紅牌，少了2名球員之下，在下半場連續進球以5比2贏球，不過下半場雙方球員爆發肢體衝突，也成另類焦點。

輔大對上交大上半場第7分鐘方立芃先進球，不過林佑安犯規先吞一張黃牌，交大原田拡帝操刀自由球後彈出再補射進球，雙方1比1，第50分鐘游家煌進球要回領先，但第55分鐘顏廷邕犯規紅牌出場，進入下半場第55分鐘，原田拡帝要射門，門將黃秋霖阻擋，但被因是破壞明顯進球機會吞紅牌，輔大剩下9人應戰。

游家煌在第60分鐘及第73分鐘再進球，本場比賽上演帽子戲法，隨後原田拡帝再補進一球，雙方4比2，劉泳賦第90分鐘接獲隊友傳球再破門，不過這時交大甘比亞籍球員愷松明吞下黃牌，雙方球員有些衝突，雙方教練也在場邊制止，衝突才不至於擴大。

▼原田拡帝梅開二度。

本場比賽輔大吞了2張黃牌2名球員離場，還有1張黃牌，交大這邊則是在下半場吞了3張黃牌，場邊有許多隊伍都留下來看球賽，更是許多錄影機在紀錄，關注度相當高。

對此輔大總教練洪慶懷表示，「對方排出7至8個後衛，我們是冠軍，有時候對上弱隊一開始沒拉到比分，沒有把握機會就容易被進球，又開始紅牌的話，我們把握機會上沒有做好，才會打得那麼疲勞，至於衝突部分就尊重裁判，球員們比賽經驗多，國際賽看很多也常遇到就要去克服，比較不擔心他們什麼。」