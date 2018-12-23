國際移工藤球王爭霸戰　中華隊打敗東南亞朋友奪冠

▲國際移工藤球賽 。（圖／全國藤球協會提供）

體育中心／綜合報導

歷經前三個週日捉對廝殺的預賽，由中華民國藤球協會舉辦的「2018國際移工藤球王爭霸戰」（The King of Sepaktakraw ,2018）23日在台北體育館展開最後決賽，這也是藤球賽首度進軍「紅館」。冠軍戰由地主中華白迎擊桃園、新北預賽冠軍的ARTONG，中華白鏖戰三局，以16:21、21:16、15:10有驚無險榮登首屆「藤球王」，並獲得新台幣三萬元冠軍獎金。

首屆藤球王爭霸戰選定12月的前四個週日假期舉行，比賽為男子藤球三人賽（Men's regu），經過北北桃3個縣市的預賽，23日上演決賽熱戰。晉級的移工六強分別為：桃園預賽ARTONG、TUK NEILI；新北預賽PANLUK WHAY、THUN FC.；北市預賽NUMBER ONE、WHAT TEAM，與地主中華藍、白隊展開最後廝殺。

2上午率先進行的是八強賽事，原先設定地主隊為雙門神，但陣中皆為未滿20歲小將的中華藍，在決賽圈首輪面對PANLUK WHAY便以18:21、20:22些微之差敗下陣來，使得地主爭冠的美夢提早破滅。教練鄭力元表示，選手太過緊張，發生太多不必要的網上失誤是敗戰主因，他也提到：「南部比較少有實力相當的球隊，球員有些輕敵，對他們來說也是一個教訓。」

中華藍選手平時只有週末能相聚打球，為了此次藤球王爭霸戰集訓大約三週，準備過程不如大賽經驗豐富的中華白。鄭力元說：「這是一次好的經驗，讓選手知道每場比賽都要用最好的精神，每場都要盡全力。」即使在第一局，攻擊被封網次數過多，鄭力元換上球點高的陶秉業希望提升進攻火力，但因為發球失誤次數同時提高，最終仍無法提升士氣逆轉局勢。

中華白四強賽先是強碰來勢洶洶的NUMBER ONE，曾獲「2018 VIPT桃園盃移工體育競賽」藤球亞軍的NUMBER ONE，是北市預賽摘冠隊伍，連克ARTONG、WHAT TEAM等勁敵。中華白在第一局雙方拉鋸以24:22小勝，第二局中華白大開殺戒，以21:6的大比分直落二取得冠軍賽門票。

實力堅強的ARTONG則與PANLUK WHAY廝殺兩局21:17、22:20勝出後，與中華白爭奪「藤球王」頭銜。冠軍賽雙方陷入膠著，中華白雖先丟首局，但次局急起直追，前兩局雙方以16:21、21:16平分秋色，關鍵第三局全場沸「藤」，最後由中華白以15:10搶下「2018國際移工藤球王爭霸戰」冠軍。NUMBER ONE、PANLUK WHAY並列季軍，獲得獎金一萬元。



