運動雲

> >

國際移工藤球王爭霸戰　中華隊打敗東南亞朋友奪冠

ETtoday運動雲

▲▼國際移工藤球賽 。（圖／全國藤球協會提供）

國際移工藤球賽 。（圖／全國藤球協會提供）

體育中心／綜合報導

歷經前三個週日捉對廝殺的預賽，由中華民國藤球協會舉辦的「2018國際移工藤球王爭霸戰」（The King of Sepaktakraw ,2018）23日在台北體育館展開最後決賽，這也是藤球賽首度進軍「紅館」。冠軍戰由地主中華白迎擊桃園、新北預賽冠軍的ARTONG，中華白鏖戰三局，以16:21、21:16、15:10有驚無險榮登首屆「藤球王」，並獲得新台幣三萬元冠軍獎金。

首屆藤球王爭霸戰選定12月的前四個週日假期舉行，比賽為男子藤球三人賽（Men's regu），經過北北桃3個縣市的預賽，23日上演決賽熱戰。晉級的移工六強分別為：桃園預賽ARTONG、TUK NEILI；新北預賽PANLUK WHAY、THUN FC.；北市預賽NUMBER ONE、WHAT TEAM，與地主中華藍、白隊展開最後廝殺。

2上午率先進行的是八強賽事，原先設定地主隊為雙門神，但陣中皆為未滿20歲小將的中華藍，在決賽圈首輪面對PANLUK WHAY便以18:21、20:22些微之差敗下陣來，使得地主爭冠的美夢提早破滅。教練鄭力元表示，選手太過緊張，發生太多不必要的網上失誤是敗戰主因，他也提到：「南部比較少有實力相當的球隊，球員有些輕敵，對他們來說也是一個教訓。」

▲▼國際移工藤球賽 。（圖／全國藤球協會提供）

中華藍選手平時只有週末能相聚打球，為了此次藤球王爭霸戰集訓大約三週，準備過程不如大賽經驗豐富的中華白。鄭力元說：「這是一次好的經驗，讓選手知道每場比賽都要用最好的精神，每場都要盡全力。」即使在第一局，攻擊被封網次數過多，鄭力元換上球點高的陶秉業希望提升進攻火力，但因為發球失誤次數同時提高，最終仍無法提升士氣逆轉局勢。

中華白四強賽先是強碰來勢洶洶的NUMBER ONE，曾獲「2018 VIPT桃園盃移工體育競賽」藤球亞軍的NUMBER ONE，是北市預賽摘冠隊伍，連克ARTONG、WHAT TEAM等勁敵。中華白在第一局雙方拉鋸以24:22小勝，第二局中華白大開殺戒，以21:6的大比分直落二取得冠軍賽門票。

實力堅強的ARTONG則與PANLUK WHAY廝殺兩局21:17、22:20勝出後，與中華白爭奪「藤球王」頭銜。冠軍賽雙方陷入膠著，中華白雖先丟首局，但次局急起直追，前兩局雙方以16:21、21:16平分秋色，關鍵第三局全場沸「藤」，最後由中華白以15:10搶下「2018國際移工藤球王爭霸戰」冠軍。NUMBER ONE、PANLUK WHAY並列季軍，獲得獎金一萬元。

▲▼國際移工藤球賽 。（圖／全國藤球協會提供）
 

關鍵字： 藤球國際移工藤球王爭霸戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

李晨薰、徐若熙飆速對決　20餘名國內外球探鎖定

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

讀者回應

﻿

最新新聞

1桑尼連3戰破30分　裕隆單周3連勝

2義守球員北門高中為底　加外籍生助力

3體育國際同濟會成立為台灣體壇奉心

4香港U15實力更勝　志在奪首勝

5竹縣關西緊咬日本福岡　1分惜敗

熱門新聞

1葉君璋明年執行選擇權　職務變更

2王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4李晨薰徐若熙飆速　20支槍都醒了

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366