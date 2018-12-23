雷納德將解禁　預計下月開始可背靠背連續出戰

▲雷納德(Kawhi Leonard)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)在球團刻意保護下，在目前暴龍所進行的六次背靠背比賽中都至少缺席其中一場，對於這樣的情況總教練納斯(Nick Nurse)表示雷納德可望在下個月開始出戰背靠背的兩場比賽。

在昨(22)日與騎士之戰，雷納德貢獻37分率領暴龍獲勝，在今(23)日與七六人他沒有上場，雖然主控羅瑞(Kyle Lowry)在缺席4戰後回歸，但少了球隊最大得分點的北國大軍仍不敵西蒙斯(Ben Simmons)和恩比德(Joel Embiid)的發揮吞敗。這是本季雷納德所缺陣的第9場比賽，暴龍在這期間的戰績是7勝2敗，因此七六人射手瑞迪克(JJ Redick)在賽後也表示全員上陣的暴龍將會是聯盟最佳球隊。

▲雷納德轉戰暴龍後打出生涯年。（圖／CFP）

上季雷納德因左側肌腱傷勢整季只打9場比賽，本季除了輪休之外，雷納德也曾因臀傷和腳傷缺席比賽，讓暴龍對他的保護也更加謹慎，而目前「可愛」繳出26.8分8.4籃板兩項數據都是職業生涯的新高，因此即使輪休球星會影響轉播及觀眾人數，但也很難批評暴龍的做法。

納斯表示，「我想在到了新的一年後，雷納德就可以出戰背靠背的比賽了，這並不是保證，而是我覺得我們已經進展到這一步了。」賽季結束前暴龍還有5次背靠背的賽程，下一次是在1月5日對上公鹿，隔天再面對溜馬。

▼納斯(Nick Nurse)(中)。（圖／CFP）