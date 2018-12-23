運動雲

> >

雷納德將解禁　預計下月開始可背靠背連續出戰

ETtoday運動雲

▲雷納德(Kawhi Leonard)復出攻全場最高分，關鍵時刻卻出現發球違例。（圖／CFP）

▲雷納德(Kawhi Leonard)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

暴龍球星雷納德(Kawhi Leonard)在球團刻意保護下，在目前暴龍所進行的六次背靠背比賽中都至少缺席其中一場，對於這樣的情況總教練納斯(Nick Nurse)表示雷納德可望在下個月開始出戰背靠背的兩場比賽

在昨(22)日與騎士之戰，雷納德貢獻37分率領暴龍獲勝，在今(23)日與七六人他沒有上場，雖然主控羅瑞(Kyle Lowry)在缺席4戰後回歸，但少了球隊最大得分點的北國大軍仍不敵西蒙斯(Ben Simmons)和恩比德(Joel Embiid)的發揮吞敗。這是本季雷納德所缺陣的第9場比賽，暴龍在這期間的戰績是7勝2敗，因此七六人射手瑞迪克(JJ Redick)在賽後也表示全員上陣的暴龍將會是聯盟最佳球隊。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲雷納德轉戰暴龍後打出生涯年。（圖／CFP）

上季雷納德因左側肌腱傷勢整季只打9場比賽，本季除了輪休之外，雷納德也曾因臀傷和腳傷缺席比賽，讓暴龍對他的保護也更加謹慎，而目前「可愛」繳出26.8分8.4籃板兩項數據都是職業生涯的新高，因此即使輪休球星會影響轉播及觀眾人數，但也很難批評暴龍的做法。

納斯表示，「我想在到了新的一年後，雷納德就可以出戰背靠背的比賽了，這並不是保證，而是我覺得我們已經進展到這一步了。」賽季結束前暴龍還有5次背靠背的賽程，下一次是在1月5日對上公鹿，隔天再面對溜馬。

▼納斯(Nick Nurse)(中)。（圖／CFP）

▲▼納斯（Nick Nurse）,雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷納德暴龍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

推薦閱讀

暴龍17年無聖誕大戰可打球迷怒　總教練耐斯很失望　

西蒙斯本季新高26分　七六人本季三戰暴龍拿首勝

字母哥中斷連續116場得分上雙　公鹿得87分創本季新低

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

熱門新聞

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

杜蘭特稱他「馬刺體系產物」　雷納德至今仍不爽

讀者回應

﻿

最新新聞

1效法美國辦U18明星賽　球探好評

2林書緯20+5+6　富邦笑奪3連勝

3看齊屏中學長　火球吳俊偉學霸氣

4雷納德1月開始可連續2天出戰

5王建民當總教練有威嚴　郭玟毅激發潛能

熱門新聞

1王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

2葉君璋明年執行選擇權　職務變更

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4大聯盟未來打算禁用防守佈陣

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366