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字母哥中斷連續116場得分上雙　公鹿得87分創本季新低

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▲綠衫軍塞爾提克厄文、海沃德，公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)只得9分。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在今(23)日對上熱火之戰表現不佳，全場12投3中包含罰球4罰3中只攻下9分，創下本季新低之外，也中斷他連續116場例行賽得分上雙記錄。公鹿在整場比賽三分命中率僅20.9%之下，以87比94敗給熱火，創下本季最低得分。

安戴托昆波近3季的進步幅度驚人場均得分都在20以上，已經連續2季都入選全明星賽，在他的帶領下公鹿平均得分116.9分在聯盟中排行第一，但是這場對上熱火的比賽公鹿首節就只攻下8分，整場比賽得87分創下本季新低，這也是安戴托昆波繼2017年3月18日以後首次個人得分未達雙位數，當時那場比賽他也只攻下9分。

▲公鹿此戰只攻下87分

字母哥在賽後說，「對手在開局就給我們當頭棒喝，這是背靠背的第二戰，但這不是藉口，我們有許多空檔機會但就是投不進。即使如此我們仍然咬住比分，有贏下比賽的機會，這對我們來說意義重大。」熱火此戰的投籃命中率也只有38.2%，只比公鹿的37.3%高一點點，熱火教練在賽後也稱讚公鹿的防守非常強大。

此戰攻下13分包含決勝時刻關鍵4分的韋德(Dwyane Wade)在賽後說，「我們知道對手是一支能攻下120分的球隊，但我認為我們打出完美開局只讓對手得8分，雖然他們在第二節找回狀態，但最終我們整場比賽只讓他們攻下87分，這也證明我們的防守有多出色。」

▼熱火韋德(Dwyane Wade)。（圖／CFP）

▲黃蜂帕克，熱火韋德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA安戴托昆波公鹿
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