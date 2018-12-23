暴龍17年無聖誕大戰可打球迷怒　總教練耐斯很失望　

▲暴龍教練納斯（中）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季打出25勝10敗聯盟最佳戰績的暴龍隊今年因賽程安排未於聖誕節出賽，這也是暴龍第17年未參與聖誕大戰，暴龍球迷也忿忿不平。而暴龍總教練納斯（Nick Nurse）對此也表示，「有點失望啊，這是一個很好玩的比賽日，我們也很想參加，球迷也肯定也希望看我們比賽的。」

根據多倫多暴龍記者樂文博格（Josh Lewenberg ）報導，暴龍已17年未參加聖誕大戰，儘管球團積極推動，但聯盟仍因商業考量未安排，暴龍上次參與聖誕大戰要回朔至2001年，當時暴龍還以客隊出征至紐約迎戰尼克隊並於該役吞下敗仗。該球季暴龍仍有飛人卡特（Vince Carter）於隊上效力，當時也以42勝40敗戰績闖入季後賽第一輪，但於該輪就遭活塞淘汰，隨後四年暴龍也進入重建。

此報導一出也引起許多暴龍球迷聲援，紛紛以，「希望馬刺與暴龍可以打聖誕大戰」、「聯盟最佳戰績沒有聖誕大戰很沒道理」、「火箭與雷霆有什麼好播的」等留言轉貼。

▲雷納德本季轉戰暴龍。（圖／CFP）

有球迷翻出近8年聖誕大戰組合，共有20支球隊參與，但陣中沒有暴龍，而湖人、雷霆出現8次，公牛、勇士、尼克則出現7次，快艇、熱火5次、騎士、火箭、馬刺4次，籃網、金塊、灰狼、魔術、巫師2次，獨行俠、鵜鶘、拓荒者、七六人則有1次。

以暴龍戰績而言，暴龍已連續5季達45勝以上，並連續4季殺入季後賽，更於2015年球季殺入東區冠軍賽，近兩年則止步第二輪。暴龍開季至今打出25勝10敗戰績，排名聯盟第一，戰績還比西區列強金塊、雷霆、勇士的21與22勝還多出4至3場。

暴龍本季戰績至今已打平上季同樣的25勝10敗，且暴龍本季也經歷兩大人事異動，上季擔任助理教練的奈斯本季上任為總教練、球團也於休賽期間將迪羅臣（DeMar DeRozan）交易至馬刺迎來「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），且本季戰績仍完全不受教練與主力球員更換影響。若以暴龍近5年的佳績與人氣，或許聯盟應考量此支以「北境之王」自居的球隊安排明年球季的聖誕大戰。

▲暴龍開季至今打出聯盟最佳戰績。（圖／達志影像／美聯社）