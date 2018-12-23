唐西奇切入重摔先關心小孩　賽後贈簽名球衣

▲唐西奇送小球迷球衣。（圖／截自Kerith Burke twitter）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)在今(23)日與勇士之戰在第三節的一次切入中重摔，使他在決勝時刻無法上場，即使受傷，他仍在當下選擇先關心他撞到的小孩而不是積極回防，在賽後他也將自己的比賽球衣簽名送給這位被他撞到的小孩。

唐西奇在這場比賽第一節就展現火熱手感攻下14分，但此後他命中率下降，還在第三節4分52秒的切入與格林(Draymond Green)對抗時重摔落地並撞到觀眾席的小孩，當下他雖露出痛苦表情仍快速起身安撫這位小球迷，但傷勢影響他後續的發揮，只在第四節上場3分鐘左右就沒有再回到場上，留下19分3籃板5助攻的成績。

▲唐西奇摔傷撞到小孩片段。(影片取自youtube，如遭刪除請見諒)

勇士防守悍將格林在賽後也大讚唐西奇，「他做到了，他現在就是對手的一個大麻煩，在很長一段時間裡他都會非常好。」柯瑞(Stephen Curry)也附和說，「顯然他是一位聰明又有高智商的球員，他對自己的比賽非常有信心，他雖然還是菜鳥，但他找到方法在許多比賽上表現優異，我們將會看到他成長為一個全明星的過程。」

賽後，唐西奇仍在冰敷自己的左臀部，教練卡萊爾(Rick Carlisle)認為這不是一個很嚴重的傷，但是明(24)日與拓荒者之戰賽前會再做詳細檢查來確定能否出戰。

▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）