亞洲定向越野賽首日　中華隊黃敏惠18歲生日獲一銀

▲亞洲越野定向賽，中華隊黃敏惠（左一）獲銀牌 。（圖／中華定向越野協會提供）

體育中心／綜合報導

2018年亞洲定向越野錦標賽23日在香港正式展開，進行短距離賽，中華隊中就讀中山女中的小女將黃敏惠在女子18歲菁英組表現不俗，勇奪銀牌一面，為中華隊此次參賽進帳第一面獎牌。

在公開賽部份，中華隊也小有斬獲，中華隊助理教練賴韋綸報名參加男子21歲組，也以１７分42秒獲第５名。獲銀牌的黃敏惠的父親黃進淇也在男子45歲組以19分40秒獲第６名。中華隊黃氏父女是今天表現最搶眼的選手。

大會22日先進行模擬熱身賽，今天上午10時正式展開首日短距離賽，共有數百位各國好手參賽，中華隊也是菁英盡出。小女將黃敏惠在共有17名選手參賽的18歲菁英組表現出色，雖然有中國與香港選手的威脅，但黃敏惠以13分23秒佳績奪得銀牌，成績僅輸獲金牌的中國選手11秒。獲銅牌的是香港選手，成績13分26秒。

本屆亞錦賽由香港主辦，共有香港、中國、南韓、日本、哈薩克、新加坡及我國等國家好手參加菁英組賽事，大會並另設有公開組賽事，也是各國好手雲集，競爭相當激烈。賽事22日上午進行熱身賽，23日正式開幕並進行短距離賽，24日休兵，25日進行中距離賽，26日進行中距離接力賽，大會訂26日下午7時頒獎閉幕。

▲中華定向越野選手黃敏惠。（圖／中華定向越野協會提供）