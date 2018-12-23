大聯盟創新隊在蒙特婁？　博覽會老闆之子有信心

▲蒙特婁球迷都盼望著新球隊加入。(圖/擷取自網路)

記者黃琮舜／綜合報導

前蒙特婁博覽會隊老闆之子布朗夫曼(Stephen Bronfman)在最近錄製節目時表示已經與大聯盟達成共識，已經開始計畫將球隊帶回蒙特婁，但還不確定是要買下現成的球隊還是創造新的。

蒙克婁博覽會隊是在1969年大聯盟擴充時成立的隊伍，但除了在1981年有打入季後賽外，其他球季戰績都不佳，一直和分區前段班無緣，曾在1994年打出74勝40敗的好成績，可惜該年聯盟大罷工造成球季提早結束，也因此決定取消該年季後賽。博覽會隊在2002年和2005年間換了新老闆。

▲蒙特婁博覽會。(圖／達志影像／美聯社)

2005年新老闆選擇將球隊移出加拿大到美國的華盛頓，並且改名為國民隊，但近幾年一直有當地球迷希望能讓蒙特婁再次擁有MLB球隊。布朗夫曼就表示，「目前這件事進行得很順利，我們竭盡所能希望這一天能到來，雖然不知道這一天甚麼時候會來，但回歸之路是充滿樂趣而不是阻礙。我們的市場規模不會是前5名，但也絕對不會是最差的，我們有優秀的經營能力。」

蒙特婁擁有北美第12大的電視市場，布朗夫曼已向大聯盟展現誠意將要建造一座有屋頂的球場，他也指出MLB官方高層認為這是有可能的，雖然布朗夫曼非常樂觀，但大聯盟官方並沒有正式表態，也尚未決定是否要以創建新球隊的方式，但如果成真，蒙特婁與多倫多兩大加拿大城市的對決勢必將成為焦點。

▼現在的國民隊前身就是博覽會隊。（圖／達志影像／美聯社）