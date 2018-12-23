難忘LLB赴美合照　宋文華9年後再見王建民

▲宋文華(左)相隔9年後再與王建民(右)相遇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

宋文華少棒時期出征威廉波特曾與王建民有一面之緣，9年後宋文華到新莊球場，探班參加富邦U18明日之星大賽的平鎮學弟及就讀穀保家商的表弟李慶隆，再度與王建民相見歡，身為旅美前輩，王建民也關心宋文華在小聯盟的近況。

宋文華回想少棒時期到美國比賽曾驚喜見偶像王建民，「有一天教練帶我們去吃飯，突然有一個人走過來，我們一看居然是王建民。」當時宋文華代表中華隊參加LLB世界少棒聯盟世界少棒賽，輸球後全隊帶往紐約與當時正在洋基巔峰時期王建民會面，並給他們簽名和合照。

王建民當時鼓勵他們表現很棒了，自己少棒時期因輸給張誌家所在的力行國小，無緣出征威廉波特，所以很覺得他們很厲害。

9年後宋文華23日在新莊球場見到賢拜王建民，馬上回想起少棒時期那一幕，他說，「合照我還留著放在我家。」王建民見到宋文華也詢問他旅美第一年狀況，鼓勵他加油。

宋文華並非高中畢業就馬上旅美，在國體訓練、比賽一年後才挑戰美職，他說，「在國體有接觸重訓、體能的知識，跟在美國學到的差不多，能銜接得上，如果高中畢業就來可能會很不適應。」宋文華本季以中繼、後援為主，他透露，「希望明年能先發，比較好準備。」