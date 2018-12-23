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點名李晨薰、陳柏毓　王建民：高中投那麼快的投手很少

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▲▼富邦U-18明日之星大賽，總教練王建民、陳金鋒接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦U-18明日之星大賽，總教練王建民擔任藍隊總教練點名自家兩位投手。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／新北報導

今年青棒球員很幸福，繼NIKE訓練營後，23日富邦U18明日之星大賽明星藍、白隊再度與王建民互動，經過多年訓練指導青棒投手，王建民點名對李晨薰、陳柏毓印象深刻。

王建民指出，「陳柏毓跟李晨薰兩個投手球速很快，高中可以投到這麼快的很少。」李晨薰將是王建民所帶領的藍隊先發投手，陳柏毓也在藍隊為後援投手，總教練力推自家球員。

不少這一代青棒球員小時候都看王建民在洋基巔峰時期的比賽，也把旅外作為目標，而現階段高中生也有中職選秀可考慮。陳金鋒說，「選秀或出國，機會是比較多。」王建民則說，「有機會就會拚，至少高中能進職棒，進職棒這段期間需要很多改變，因為職棒場數變多，要應付一整年比賽。」

王建民透過訓練營與高中生互動，陳金鋒擔任富邦悍將副領隊後關注青棒比賽，王建民說，「這幾年看到球員身材越來越好，練得小率高，成長過程就會比較快。」陳金鋒則說，「身材越來越好，很多人在注目高中生，不管是國內或國外球團都有，球員都蠻努力把自己最好一面表現出來。」

▲▼富邦U-18明日之星大賽，總教練王建民、陳金鋒接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦U-18明日之星大賽，總教練王建民、陳金鋒接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽李晨薰陳柏毓
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