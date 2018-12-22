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哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇交易清空間，為了搶哈波鋪路？（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇隊在台北時間22日進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，清出團隊薪資空間，被外界認為是為爭取哈波（Bryce Harper）佈局，但哈波陣營要求至少3億美元價碼，道奇是否願意砸錢搶人還有待觀察。

根據《洛杉磯時報》報導，道奇表示希望未來兩季都能夠將團隊薪資壓在2億美元左右，而道奇在休賽季不斷拋售坎普和普伊格，種種跡象顯示道奇有意省錢，特別是從這次道奇大動作出清就能看得出來。

過去5年道奇一共支付約15億美元的薪水，每年都超過豪華稅門檻，成為新邪惡帝國，而光是這5年時間就花了將近1.5億美元在豪華稅上面，今年球季是道奇首度把團隊薪資壓在豪華稅門檻下，避免再付龐大的豪華稅。

明年豪華稅門檻將是2.09億美元，道奇在本次交易當中，清出大約2000萬美元的薪資空間，目前團隊薪資約莫在1.82億美元，確實給了道奇空間使用，但道奇目前還有先發投手、捕手需要補強，若繼續爭取尋求3億美元大約的哈波，等於道奇團隊薪資將逼近豪華稅門檻，道奇下一步該怎麼走值得關注。

▲庫魯柏。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇計畫交易印地安人王牌庫魯柏。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波道奇
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