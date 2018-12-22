耶里奇、坎恩壓縮空間　釀酒人桑塔納轉戰水手

▲桑塔納轉戰水手。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

西雅圖水手用加梅爾（Ben Gamel）外加小聯盟球員，以2換1從密爾瓦基釀酒人交易來外野手桑塔納（Domingo Santana）。桑塔納在2017賽季有30轟表現，但今年上場時間遭到壓縮，開轟數驟降到僅有5發全壘打。

26歲的桑塔納在去年球季繳出30轟、85分打點、打擊率0.278的生涯年，但是在2018賽季釀酒人先後找來坎恩（Lorenzo Cain）以及國聯MVP耶里奇（Christian Yelich）後也壓縮到桑塔納的表現空間。

▲桑塔納在2017賽季敲出30轟。（圖／達志影像／美聯社）



今年例行賽桑塔納僅出賽85場打擊率0.265、5發全壘打、20分打點的成績。前個賽季擔任過138場先發右外野手，今年只有48場的先發機會。

水手總管迪波托（Jerry Dipoto）發表聲明指出，「桑塔納是在2017年中最有效率的外野手之一，只不過他在今年沒有得到與去年相同的上場機會，不過他還年輕以及有優異的打擊火力，非常適合水手，相信他能夠帶給球隊不少幫助。」

▲水手外野手加梅爾。（圖／達志影像／美聯社）



加梅爾同樣26歲，今年在水手出賽101場，繳出打擊率0.272，不過只有69場是先發，加梅爾有著平均水準的防守實力，可以鎮守左、右外野。近兩個賽季總共先發127場，繳出打擊率0.275、11轟、59分打點。

釀酒人總管史坦爾斯（David Stearns）表示，「加梅爾生涯初期已經證明了自己有著大聯盟等級的打擊實力，另外他的左打型態以及防守能力也都是我們需要的。」

水手送出的包裹裡還有小聯盟牛棚右投扎華絡斯（Noah Zavalos），2018年第18輪被水手隊選中，首個賽季在短暫1A出賽16場，繳出4勝2敗防禦率3.38。