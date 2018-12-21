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爆米花／吳逸平優質先發　郭冠辰轟回崇越勝戰

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▲爆米花聯盟崇越對綺麗。（圖／中華棒協提供）

▲爆米花聯盟崇越。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟本周在台東開打，21日台電由下勾投手范孟晨好投，率隊以3比1擊敗台壽保，崇越隼鷹則是遠東科大「借將」投手吳逸平7局失1分壓制台北興富發。

范孟晨主投5.2局，被敲2安打，無失分，謝柏賢強中繼，投2.1局飆5K，被敲3安打失1分，王翔鷹後援1局，2出局後被敲1安打無失分，救援成功。

台電5局上靠著李育全三壘安打喚醒火力，黃韋銘補上安打帶1打點，隨後台壽保投手控球失準3保送免費送1分，8局上戴如量靠守備失誤上壘，蕭帛庭適時安打再帶回1分保險分奠定勝基。

台北興富發與崇越隼鷹之戰，崇越1局上就突破興富發投手陳韋霖，楊振裕安打後靠短打戰術推進上二壘，姜建銘安打送回本壘得分，3局下興富發靠3安打扳回一城，但5局上崇越由郭冠辰轟出陽春全壘打要回領先，8局上又一輪猛攻，楊振裕、黃義坤、陽忠辰、王薪權都掃出安打，再加上姜建銘貢獻1打點高飛犧牲打，此局追加4分，讓興富發無力反撲。

吳逸平來自遠東科大，今年大四的他在大專棒球聯賽表現出色，借將到崇越隼鷹，此戰對興富發投7局，用106球，被敲6安打，飆5次三振，失1分，以優質先發內容拿下勝投。

合庫與綺麗珊瑚之戰，合庫3局下吳松勳、馬文修連2支二壘安打突破僵局，陳孝允補上安打再添1分，取得2比0領先。綺麗6局上由陳明祥三壘安打及簡富智安打建功追回1分，但合庫7局上再靠吳松勳高飛犧牲打帶1打點拉開比數，合庫最終就以3比1獲勝，賴柏瑋先發5.1局失1分奪勝投。

▲大專棒聯，遠東科大魏碩成、吳逸平、李亦崴。（圖／記者楊舒帆攝）

▲吳逸平。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 爆米花崇越隼鷹興富發台電台壽保
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