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洋基應該簽哈波　紐媒列3大重點說明馬查多不值得

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）投入自由市場受到高度關注，日前前往洋基球場與高層會談90分鐘，雙方相談甚歡，目前洋基在這場爭奪戰中處於領先位置，不過《紐約郵報》專欄作家大衛杜夫（Ken Davidoff）卻認為，簽下哈波（Bryce Harper）比馬查多更為適合且實際。

專欄作家大衛杜夫在文中寫道，他認為哈波和馬查多都不是洋基該追求的目標，主要原因在於不該再承擔像史丹頓（Giancarlo Stanton）那樣的風險，即便單季貢獻38轟，但在關鍵時刻成了三振機器，他提到，不該把錢砸在一個球隊並不清楚的球員身上。

如果洋基真的打算簽下馬查多補強內野，大衛杜夫表示，他覺得應該把這筆錢投資在哈波身上更為適合，他也列出3個重點說明，包括增加左打球員、位置需求和球員資歷。

首先，洋基先發打線9人當中主要以右打為主，且當家游擊手葛雷格里斯（Didi Gregorius）因手肘問題動刀，預計最快季中才能歸隊，等於又少一名左打者，簽下哈波可以平衡左右打的問題。

第二點，雖然葛雷格里斯開季養傷將缺席一段時間，簽下馬查多可以補強內野，但洋基並非沒有其他球員可以替換，且手肘傷勢發生在野手身上大多都能回到過去水準。另外，安杜哈爾（Miguel Andujar）只要再繼續強化守備能力，球隊並不需要其他先發三壘手。

最後，哈波從小就是洋基球迷，也夢想有一天能在紐約打球，能夠承受紐約的高壓，而他在大聯盟闖蕩7年具有豐富資歷，反觀，馬查多在今年季後賽態度、球品都有問題，簽下馬查多將會是件錯誤的決策。

▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基馬查多哈波
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