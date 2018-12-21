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ABL／夢想家本季大蛻變　穆雷歸功外援完美融入、團隊氣氛佳

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▲▼寶島夢想家作客菲律賓，穆雷（Dean Murray）。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家總教練穆雷（Dean Murray）。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

寶島夢想家本季開季6連勝，擺脫去年1勝19敗的慘澹成為新賽季ABL的新勢力，新任總教練穆雷（Dean Murray）把這份榮耀歸功於球員，尤其是3名外援配合度相當高，且與本土球員相處融洽，好的團隊氣氛帶來好的戰績。

上季倉促成軍夢想家打出1勝19敗聯盟墊底的戰績，本季網羅田壘、李學林、陳世念、陳孝榮，不僅終於有了控制後場節奏的人選，還強化了禁區，更重要的是田壘、李學林、陳世念3名中華隊資歷的老將帶來豐富的經驗。

夢想家上季的失敗外援始終無法定位是一大問題，改善這方面總教練穆雷功不可沒，找來米勒（Malcom Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）助拳，尤其米勒屢次關鍵時刻挺身而出飆進關鍵三分球，是六連勝的路途一大功臣。

穆雷則相當謙虛的表示，很開心能夠幫助球隊，但現在的成功最主要是團隊相處氣氛融洽，外援能夠完美的配合本土球員。

▲▼寶島夢想家作客菲律賓，穆雷（Dean Murray）。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家備戰對決菲律賓火焰。（圖／寶島夢想家提供）

本季ABL放寬本土認定，過去不少擁有菲律賓血統的亞洲外援符合菲律賓本土球員資格，導致菲律賓火焰陣中多達6名美菲混血球員，其中不乏帕克斯（Bobby Ray Parks Jr.）國家隊等級後衛，以及迪安森（Caelan Tiongson）、阿凡諾（Ethan Alvano）等美國NCAA一級名校出身的球員。

對此穆雷說道，「我不斷告訴球員不要一直去看別人，想想我們自己也是一支很堅強的團隊。像新加坡騰飛之獅陣中沒有任何混血球員，仍舊打出5勝1敗全聯盟第2的戰績，香港東方也是一樣。」

夢想家將在21日晚間20：00作客開季2連勝，勝率百分百的衛冕軍菲律賓火焰，穆雷認為這對於夢想家來說是一場考驗，不過夢想家開季前4場全勝的比賽都是客場，證明我們並不害怕客場，此役要嚴防兩名擁有NBA資歷的波多黎各國家隊成員拉莫斯（Peter John Ramos）、柏克曼（Renald Balkman）。

關鍵字： 寶島夢想家ABL穆雷
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