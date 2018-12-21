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亞足賽／南韓名單包括世足14人　再加亞運進球王黃義助

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▲▼雅加達亞運，亞運男足，南韓黃義助。（圖／CFP）

▲亞運男足，南韓黃義助。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年亞足聯亞洲盃賽事將從明年（2019）1月5日展開，其中南韓被分在C組，南韓足協20日公布23人正選名單中，包括熟悉的孫興慜、奇誠庸、趙賢祐都入選，跟6月出戰俄羅斯世界盃的名單相比，多了一些在亞運表現傑出的球員，如黃義助。

南韓足協公布本屆亞洲盃23人正選名單中，門將有金承奎、金鎮炫、趙賢祐；後衛則是金英權、金升炫、金玟哉、金文煥、金珍洙、洪喆、權敬原、李鎔；中場為奇誠庸、李青龍、孫興慜、具滋哲、鄭又榮、黃仁範、黃喜灿、朱世鍾、李在城、羅相鎬；前鋒黃義助以及池東沅。

▼亞運男足，南韓孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞運男足,亞運男足南韓,南韓vs馬來西亞,孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

其中知名旅歐的3名球員孫興慜（英超熱刺）、奇誠庸（英超紐卡索聯）、李青龍（德乙波鴻）入選，和6月世界盃的名單相比，門將3人完全相同，大抵會以趙賢祐為先發；後衛部分，金英權、李鎔、洪喆也入選，不過入選世界盃的張賢秀，卻因為兵役文件造假，已經遭到南韓足協罰款並永久除名，因此不會出現在名單中，過去還未有遭到除名球員，能重返國家隊的前例。

▼張賢秀。（圖／路透社）

▲南韓vs德國，張賢秀(JANG Hyunsoo)。（圖／路透社）

中場球員部分，奇誠庸、鄭又榮、朱世鐘、具滋哲、李在城、鄭升炫都是曾經踢過本屆世界盃的球員，前鋒則有孫興慜、黄喜灿，這份亞洲盃大名單中，就有14名踢過世界盃的球員入選，佔了一半以上，不過效力義乙維羅納的李昇祐沒有入選這次大名單。

而亞洲盃的這份名單，如果再和亞運陣容相比，除了超齡選進的孫興慜、趙賢佑外，扛起後腰大任的金玟哉、金文煥也入選，以及中場黃仁範、亞運決賽幫助球隊踢進致勝球的黃喜灿，加上羅相浩的搭配，是提升進攻火力的主要人選，以及亞運南韓的9球進球王黃義助，亞運男足中的8人被選進名單，南韓旅歐國腳比起日本不算多，但是整體戰力相當完整。

▼黃喜灿目前效力德乙的漢堡 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 南韓男足,黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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