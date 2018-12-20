日職／王柏融擠壓「壽司彈」　雷阿斗確定離隊

▲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿19日來台為「大王」王柏融舉辦入團記者會，20日宣布與「雷阿斗」萊亞德（Brandon Laird）終止交涉，雙方數次談約都未達成共識，雷阿斗確定離隊、另尋機會。

萊亞德自2015年加入火腿至今4年合計敲出131轟，繞場時習慣比出招牌「握壽司」手勢，因而有「壽司彈」之稱，其中2016年單季敲出39轟，助隊奪下「日本一」，17年簽下2年6億元日幣大約，但表現不如預期，近2年打擊率不到2成5。

火腿當初未將萊亞德放在保留球員名簿，但仍持續與他談約，球團經理吉村浩今天表示，12月初至今和他議約數次，卻遲遲無法達成共識，如今確定終止交涉。

桃猿領隊劉玠廷昨天記者會受訪時透露，日本火腿在洋將名額抓得很剛好，每一年約4到5位洋將，且都是看好再出手，也是給洋打者第一年最多PA的球隊，目前火腿已經簽下5位洋將，包括王柏融、羅德里奎茲(Bryan Rodriguez)、漢考克（Justin Hancock）、馬丁尼茲(Nick Martinez)、巴貝托（Johnny Barbato），王柏融是唯一的洋打者。

大王加入後，火腿外野還有西川遙輝、大田泰示、近藤健介、谷口雄也、淺間大基、松本剛，以及超級新秀清宮幸太郎，競爭相當激烈。